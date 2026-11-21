Tras una intensa jornada de rastrillajes con buzos y kayaks, los rescatistas incorporarán un dispositivo especial para inspeccionar el fondo del canal principal.

Equipos de Cipolletti se suman a la búsqueda del camionero desaparecido en Cinco Saltos.

La búsqueda del camionero de 28 años desaparecido en Cinco Saltos continúa sin resultados positivos. Después de una intensa jornada de rastrillajes, las autoridades confirmaron que este sábado incorporarán un equipo sumergible para inspeccionar el fondo del canal principal de riego.

El operativo desarrollado durante este viernes movilizó a distintas fuerzas de seguridad y organismos de emergencia de Río Negro , que recorrieron extensos sectores del sistema de canales. Sin embargo, pese al despliegue de recursos humanos y técnicos, no lograron encontrar rastros del joven.

La investigación se concentra en los cursos de agua de Cinco Saltos , aunque los trabajos también se extendieron hacia localidades vecinas. La intención es ampliar la superficie de búsqueda y revisar aquellos sectores donde podría haber sido arrastrado por la corriente.

Un amplio operativo de búsqueda en Cinco Saltos

Las tareas estuvieron encabezadas por personal de la Comisaría 7° de Cinco Saltos, con la participación de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y efectivos de la Brigada Rural de la Policía de Río Negro.

Durante toda la jornada, los equipos recorrieron los distintos canales de la zona mediante operativos terrestres y acuáticos. Para inspeccionar sectores de difícil acceso, utilizaron kayaks y buzos especializados, aunque las tareas finalizaron sin resultados positivos.

El despliegue incluyó la revisión de diferentes tramos del sistema de riego, con especial atención en los sectores donde las condiciones del agua dificultan la observación. Los rescatistas trabajaron de manera coordinada para ampliar el alcance de los rastrillajes.

A pesar del esfuerzo realizado durante varias horas, no se encontraron indicios que permitieran establecer el paradero del camionero entrerriano. Ante esta situación, las autoridades resolvieron continuar con el operativo e incorporar nuevos recursos para profundizar la búsqueda.

Cipolletti y Fernández Oro también participaron de los rastrillajes

El operativo no se limitó a Cinco Saltos. Durante este viernes, los trabajos se extendieron hacia Cipolletti y General Fernández Oro, donde también se desplegaron equipos especializados para inspeccionar los cursos de agua vinculados al canal principal.

En ambas localidades participaron integrantes de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, quienes recorrieron los sectores correspondientes a sus jurisdicciones. El objetivo fue ampliar el área de cobertura y detectar cualquier elemento que pudiera contribuir a localizar al joven.

Sin embargo, las recorridas tampoco arrojaron novedades. La ausencia de resultados llevó a los responsables del procedimiento a planificar una nueva jornada de trabajo, con una estrategia que permitirá avanzar sobre sectores que requieren una inspección más profunda.

Incorporarán un sumergible para revisar el fondo del canal

La principal novedad para este sábado 21 de noviembre será la incorporación de un dispositivo sumergible, que se utilizará para inspeccionar y remover el fondo del canal principal de riego durante los nuevos rastrillajes.

El equipamiento permitirá intervenir directamente sobre el lecho del curso de agua, donde las condiciones de profundidad y visibilidad pueden dificultar las tareas convencionales de búsqueda desarrolladas por los equipos de rescate.

Según lo previsto, el operativo se retomará a primera hora del sábado, con la participación de los organismos que vienen trabajando en la zona. La prioridad continuará siendo localizar al camionero desaparecido.

Mientras tanto, la búsqueda permanece abierta y sin resultados positivos. La incorporación del nuevo dispositivo representa una alternativa para profundizar los trabajos, después de una jornada en la que bomberos, policías y rescatistas recorrieron distintos canales del Alto Valle.