El Municipio abrió las ofertas de una contratación por $1.000 millones, con tres empresas interesadas, y anunció una nueva convocatoria para repavimentar sectores deteriorados.

El Municipio de Cipolletti llevará adelante una inversión millonaria para solucionar ocho sectores de pavimento.

La Municipalidad de Cipolletti avanza con un ambicioso plan de recuperación de calles que contempla nuevas inversiones millonarias para mejorar la circulación vehicular. Esta semana se conocieron novedades sobre dos importantes licitaciones públicas destinadas a ejecutar trabajos de repavimentación y bacheo en distintos sectores de la ciudad.

El jueves se realizó la apertura de ofertas para una obra de $1.000 millones , mientras que este viernes 20 se anunció una nueva convocatoria con un presupuesto de $2.700 millones . Ambas iniciativas representan una inversión prevista de $3.700 millones para recuperar la infraestructura vial urbana.

Los proyectos forman parte del plan integral de mantenimiento y mejoramiento de calles impulsado por el Ejecutivo municipal, que busca intervenir sectores deteriorados, reducir los riesgos para conductores y mejorar las condiciones generales de transitabilidad.

Tres empresas compiten por una obra de $1.000 millones

La primera novedad corresponde a la Licitación Pública N° 25/26, destinada a la ejecución de trabajos de repavimentación y reparación de baches mediante la utilización de hormigón, una alternativa que ofrece mayor resistencia frente al desgaste.

Durante la apertura de sobres, realizada el jueves 19 de noviembre, se presentaron tres empresas interesadas en ejecutar los trabajos. Se trata de Ribeiro SRL, Quatro SRL y SAYCON SRL, cuyas propuestas deberán ser analizadas por el Municipio.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $1.000.000.000 y establece un plazo de ejecución de 270 días corridos. La adjudicación dependerá de la evaluación técnica y administrativa de las ofertas recibidas durante el procedimiento licitatorio.

Esta intervención contempla el reemplazo de sectores de asfalto deteriorado por pavimento de hormigón en ocho intersecciones estratégicas de Cipolletti, donde se registran problemas de grietas profundas, baches y desgaste de la calzada.

Entre los puntos incluidos se encuentran Arenales y Belgrano, Castello y avenida La Plata Este, Chile y Dante Alighieri, Hipólito Yrigoyen y Uruguay, además de otras cuatro esquinas que requieren reparaciones estructurales.

También están contempladas las intersecciones de Paraguay y Manuel Estrada, Perú y Manuel Estrada, Río Neuquén y Alem, y Arenales y José Hernández. En total, el proyecto prevé intervenir aproximadamente 3.020 metros cuadrados.

Nueva licitación por $2.700 millones para reparar el pavimento

En paralelo, este viernes 20 de noviembre, el Ejecutivo municipal publicó una nueva convocatoria para continuar con la recuperación de la red vial. Se trata de la Licitación Pública N° 28/26, denominada "Repavimentación y bacheo con pavimento flexible".

La iniciativa contempla una inversión oficial de $2.700.000.000, una cifra que supera ampliamente el presupuesto de la contratación anterior. En este caso, los trabajos tendrán un plazo de ejecución establecido en 180 días corridos.

A diferencia del proyecto anterior, que contempla intervenciones con hormigón, esta nueva contratación estará destinada a realizar tareas mediante pavimento flexible, ampliando las alternativas de reparación previstas dentro del programa municipal de mantenimiento vial.

Por el momento, la información difundida por la Municipalidad no especifica cuáles serán las calles o intersecciones incluidas en esta segunda intervención, aunque confirma que su objetivo será mejorar las condiciones de circulación en la ciudad.

Cuándo se abrirán las ofertas y cómo consultar los pliegos

La apertura de sobres de la nueva licitación está programada para el viernes 4 de diciembre, a las 10, en el edificio municipal ubicado en Hipólito Yrigoyen 379, noveno piso, donde funcionan dependencias administrativas.

Desde la Secretaría de Obras Públicas de Cipolletti informaron que la venta de pliegos permanecerá habilitada hasta el viernes 27 de noviembre de 2026, fecha límite establecida para las empresas interesadas en participar del proceso.

Las condiciones de contratación y la documentación correspondiente pueden consultarse mediante el sitio oficial de licitaciones de la Municipalidad de Cipolletti, donde se publican las convocatorias vigentes y los requisitos establecidos para cada procedimiento.