El siniestro ocurrió este viernes en Balsa Las Perlas. Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar.

Un incendio consumió por completo una vivienda en Balsa Las Perlas.

Un voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Balsa Las Perlas durante la tarde de este viernes 20 de noviembre. El siniestro se registró en el barrio Vista del Valle y provocó importantes pérdidas materiales.

El fuego afectó una construcción de aproximadamente 20 metros de largo por 15 metros de ancho , donde residía un adulto mayor. A pesar de la magnitud de las llamas y los daños registrados, el ocupante no sufrió lesiones.

El alerta movilizó a los Bomberos Voluntarios de Balsa Las Perlas , quienes acudieron al lugar con dos dotaciones para combatir el incendio. El operativo comenzó alrededor de las 13:10 y se extendió hasta las 14:22.

La vivienda estaba ubicada sobre una calle sin nombre del barrio Vista del Valle y había sido construida con materiales de ladrillo hueco y madera, elementos que formaban parte de la estructura alcanzada por el fuego.

Una vivienda destruida y un adulto mayor que resultó ileso

De acuerdo con la información proporcionada por los bomberos, las llamas provocaron daños totales en la propiedad, por lo que la vivienda quedó completamente afectada. Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro.

En el lugar trabajaron tres efectivos del cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas de extinción para controlar el fuego y evitar que continuara avanzando sobre los materiales que conformaban la construcción.

Las primeras informaciones indican que el incendio podría haberse originado por problemas eléctricos en la vivienda.

Bomberos de Las Perlas estrenaron una nueva autobomba

El incendio ocurrió pocos días después de que el Destacamento de Bomberos Voluntarios de Balsa Las Perlas incorporara una nueva unidad destinada a fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias en este sector de Cipolletti.

La presentación se realizó este lunes, en el marco de las actividades vinculadas con el noveno aniversario del destacamento, cuya fecha de creación se conmemoró el pasado 3 de noviembre.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cipolletti puso en funcionamiento una autobomba Mercedes Benz Atego 1325, preparada para intervenir en diferentes situaciones de emergencia que puedan producirse tanto en sectores residenciales como en caminos de la zona.

Se trata de una autobomba de primer ataque, diseñada para responder ante incendios de viviendas, siniestros vehiculares y operativos de rescate. Su incorporación permite ampliar los recursos disponibles para las intervenciones del destacamento.

Desde la comisión directiva de la institución destacaron especialmente la labor que realizan los bomberos voluntarios en Balsa Las Perlas, donde el personal cumple una función fundamental en la atención de incendios y otras emergencias.