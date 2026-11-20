El acto de cierre de actividades se llevó a cabo en el Complejo Cultural Cipolletti.

El Complejo Cultural Cipolletti fue el epicentro de una noche especial para los casi 400 alumnos que, durante casi cinco meses, fueron parte de “CapitArte”, un programa provincial abierto a la comunidad que ofreció talleres para aprender oficios y contribuir al desarrollo profesional de los rionegrinos y rionegrinas.

Desde las 19 horas, los alumnos, en coordinación con sus capacitadores, fueron exhibiendo en sus stands lo realizado durante este tiempo. Pero no estuvieron solos: sus familiares acompañaron la jornada de principio a fin, y hubo quienes se acercaron con regalos para felicitarlos por el recorrido.

Para muchos de los presentes, la noche significó mucho más que una muestra. El acceso a la educación en personas adultas suele ser un camino difícil, atravesado por el trabajo, las responsabilidades familiares o la falta de oportunidades. Por eso, para muchos de estos vecinos, completar una capacitación es un paso fundamental y trascendente, que abre puertas y renueva la confianza en sus propias capacidades.

La celebración también tuvo su momento de alegría con baile en vivo, en el que las autoridades presentes fueron invitadas a sumarse a la danza junto a los alumnos y sus familias.

La jornada dejó además una reflexión sobre la importancia de la formación gratuita y de un Estado presente en el desarrollo personal y profesional de los vecinos. En ese marco, se destacó especialmente lo que implica el acceso al empleo para las personas con discapacidad: contar con herramientas y oficios es una vía concreta hacia la autonomía, la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades.

En este sentido, Daniel Andrés Fredes, secretario de Desarrollo Humano de Río Negro, se refirió al cierre de los talleres: “Es la parte más linda”. Además, destacó que es “muy importante para los vecinos tener la posibilidad de insertarse en el mercado laboral con más herramientas”.

Una oferta amplia y diversa

La propuesta de capacitaciones en Cipolletti abarcó tanto oficios tradicionales como nuevas áreas vinculadas a la tecnología y los servicios. Las instituciones participantes y sus talleres fueron:

ADEI: panificación, cocina y repostería.

panificación, cocina y repostería. Apasido: sublimación y panificación.

sublimación y panificación. Fundación Alas del Alma: construcción de elementos de percusión, maestranza y panificación.

construcción de elementos de percusión, maestranza y panificación. Municipalidad: confección de indumentaria, competencias digitales básicas, estufas rusas, corte y confección, electricidad básica, marketing para emprendedores, herrería, mucama profesional de hotel, pintor de obra, plomería, soldadura, streaming y tapicería.

Las capacitaciones se desarrollaron durante el segundo semestre de 2026 y se dictaron en distintos Centros de Promoción y Salones Comunitarios de la ciudad.

Sobre el programa

“CapitArte” está articulado por el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro y tiene como objetivo acercar herramientas de capacitación en oficios a distintas localidades de la provincia, promoviendo el aprendizaje, el desarrollo personal y la ampliación de las oportunidades laborales.

En esta edición, la iniciativa llegó a 40 localidades rionegrinas y busca garantizar el acceso a propuestas de formación en distintos puntos del territorio, acercando conocimientos y herramientas que permitan a las personas desarrollar sus capacidades y avanzar en sus proyectos personales y laborales.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa promoviendo políticas públicas de capacitación y formación en oficios, con propuestas que acercan nuevas oportunidades a las comunidades y acompañan el desarrollo de las y los rionegrinos.

Estuvieron presentes el intendente Rodrigo Buteler, la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez; el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra; la delegada de Desarrollo Humano, Analía Mora; Juan Bianchi delegado de la Secretaría de Niñez, Adolescencia (SENAF) y Familia; Silvina Díaz, de Apasido, Mabel Héctor, de ADEI y Laura Valmaseda, de Fundación Alas del Alma.