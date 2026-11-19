El Centro de Capacitación Técnica N° 6 de Cipolletti llevará adelante la muestra de un año de trabajo. Los detalles.

Con la realización este jueves de su 19° Exposición de Trabajos Prácticos, el Centro de Capacitación Técnica N°6 de Cipolletti concluye sus actividades pedagógicas del año. El establecimiento, que se dedica a la formación de jóvenes y adultos en oficios de alta demanda laboral, ya empezó a inscribir para el ciclo lectivo de 2027.

La muestra se concretará a partir de las 20, en las instalaciones educativas ubicadas en Mengelle al 2000, que comparte con el Centro de Educación Técnica N°9 (CET N°9).

El CCT N°6 es una institución pública que depende del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro y funciona en horario nocturno.

Siempre despierta interés la Exposición de Trabajos Prácticos del Centro de Capacitación Técnica N°6 de Cipolletti. Este año se cumplirá la 19° edición de la muestra.

Si bien este jueves culminan las actividades pedagógicas, las labores curriculares se extenderán por un par de semanas más. Así, el acto de colación de egresados está programada para el 3 de diciembre.

En la 19° Exposición, se podrán apreciar trabajos prácticos realizados en los oficios de Carpintería, Soldadura, Mecánica, Tornería, Electricidad, Refrigeración, Reparación de PC, Instalador/a Gasista y Construcción en Seco. La entrada es libre y gratuita y está invitada toda la comunidad.

El pasado martes 10 de noviembre el CCT N°6 empezó a inscribir para el ciclo lectivo de 2027. Los interesados en anotarse deben cumplir con los siguientes requerimientos: Partida de Nacimiento, DNI, Certificado de Finalización de la Educación Primaria, Vacuna Antitetánica y un Folio Oficio. El trámite debe cumplirse personalmente y la documentación exigida debe presentarse en original y con copia.

Inscripciones para estudiar

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, en horario de 20.15 a 22.30, en Mengelle 1780. Todavía hay tiempo, este año, para efectuar los trámites. El año que viene, se seguirá anotando. Para cualquier consulta, comunicarse con el teléfono 299 4792512. También está disponible el correo electrónico [email protected]

El director del establecimiento, Pablo Núñez, destacó que su institución es un centro de formación profesional para jóvenes y adultos. Ya lleva más de 50 años en actividad.

Indicó que todos los años se inscriben alrededor de 200 personas, entre jóvenes y adultos. Los jóvenes deben ser mayores de 18 años de edad. Como siempre hay unos 100 alumnos que están transitando el segundo año de sus estudios, en cada ciclo lectivo hay alrededor de 300 personas asistiendo a las clases.

Interés por la capacitación

Prueba del interés que constantemente despierta la capacitación en oficios del establecimiento, es que ya hay 150 personas inscriptas para cursar en el ciclo lectivo de 2027, puntualizó.

Las capacitaciones que se brindarán el año que viene son las que siguen: Tornería Mecánica, de 2 años de duración; Carpintería en Madera (2 años); Soldadura Eléctrica y MIG (2 años); Armador y Reparador de Equipos de Refrigeración (2 años); Mecánica del Automotor (2 años); Electricidad Domiciliaria (2 años); Instalador Gasista (1 año); Operador y Reparador de PC (1 año); Construcción en Seco (1 cuatrimestre); y Electrónica del Automóvil (1 año).

Núñez expresó que el alumnado lo conforman personas que están buscando trabajo "y quieren mejorar sus condiciones para insertarse laboralmente", y otras que ya tienen un trabajo y "lo que hacen es estudiar para perfeccionar sus conocimientos en el oficio".

Oficios para toda la vida

"Nosotros tenemos un lema que dice que al CCT N°6 vos te acercás para buscar un oficio que después te va a acompañar toda la vida. Porque un oficio lo ejercés de manera activa o lo ejercés esporádicamente, pero el oficio, una vez que lo adquiriste, va con vos toda la vida. Y lo perfeccionás, mientras seguís estudiando, o lo ejercés", manifestó.

Además, "en situaciones económicas como en las que estamos, en contextos económicos como el actual, mucha gente se inclina a a estudiar un oficio porque porque ve que puede mejorar sus condiciones para alguna changa, para algún trabajo. Después, cuando la situación económica mejora un poco y los trabajos empiezan a salir más, cuando la construcción se empieza a mover y la necesidad de nuevas instalaciones eléctricas y de gas se acrecientan, las posibilidades que abren los oficios se vuelven más y más habituales".

Los alumnos del Centro de Capacitación Técnica N°6 se especializan en oficios con alta demanda laboral.

Vale consignar que el CCT N°6, por tratarse de un establecimiento público, no exige el pago de ningún arancel y los cursados que se dictan son completamente gratuitos y abiertos para todas aquellas personas, hombres o mujeres, sin distinción, mayores de 18 años de edad.