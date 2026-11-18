La interceptó caminando por la calle e intentó llevarla a un descampado. Pero vecinos escucharon sus gritos de auxilio y tras rescatarla, le dieron una paliza al acusado.

El hecho ocurrió este martes a la noche. La víctima caminaba hacia la vivienda de un familiar cuando un sujeto comenzó a seguirla. Cerca de un descampado, forcejeó para reducirla y abusar de ella. Vecinos escucharon los gritos y redujeron al sujeto, que quedó detenido.

Un sujeto recibió una brutal golpiza por parte de vecinos luego de intentar abusar de una mujer que caminaba en dirección a la casa de un familiar, en inmediaciones de Peulla y General Belgrano, en el Alto de Bariloche .

Personas que viven en las inmediaciones escucharon los gritos desesperados de la mujer y no dudaron en auxiliarla. En ese contexto, interceptaron al hombre que persiguió durante varias cuadras a la víctima y forcejeó para tratar de llevarla a un descampado.

El relato de los testigos

El hecho, que fue narrado por testigos, ocurrió cerca de las 23. La víctima dijo que caminaba por el barrio, en dirección a la casa de un familiar, cuando el sospechoso comenzó a seguirla.

El hombre, al llegar al cruce de Crucero General Belgrano y Peulla, la agarró del brazo para llevarla por la fuerza a un descampado. Hubo un forcejeo y la mujer gritó, logrando alertar a vecinos que se solidarizaron y acudieron en su ayuda. Las personas que intervinieron también forcejearon con el sujeto, a quien se le cayó un arma blanca que llevaba oculta entre sus prendas.

“La Policía llegó en pocos minutos y detuvo al sujeto”, dijeron a este medio los vecinos, quienes admitieron haber golpeado al atacante durante el forcejeo. El caso derivó en una causa penal que recayó en el fiscal Guillermo Lista, dando inicio a una investigación por el delito de "abuso sexual en grado de tentativa".