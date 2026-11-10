Un muerto y dos heridos en un enfrentamiento a tiros

Un joven de 20 años murió tras un violento enfrentamiento en Bariloche. Hay cuatro detenidos que son familiares y amigos de las víctimas.

Un joven de 20 años murió en un enfrentamiento con armas en Bariloche.

Un joven de 20 años murió y otros dos sujetos resultaron heridos de gravedad durante un confuso episodio ocurrido este lunes, alrededor de las 21, en calle Castex, entre Diagonal Gutiérrez y Brown, en Bariloche .

De acuerdo con los primeros datos que trascendieron de fuentes extraoficiales , en el lugar se habrían producido varias detonaciones , en el marco de un presunto enfrentamiento armado ocurrido en el patio interno de una vivienda particular.

Como resultado de esa confrontación, un joven murió y otros dos resultaron heridos. Uno de ellos recibió una lesión de arma de fuego en la zona toráxica y se encuentra en grave estado , internado en el hospital local .

En el marco de la investigación que inició la Policía de Río Negro, hay cuatro personas detenidas, que son familiares y amigos de los heridos y de la víctima fatal.

El cuerpo del fallecido será sometido este martes a una autopsia para determinar los causales de la muerte. Se cree que recibió un disparo de arma de fuego en el cuello. Si bien fue derivado al hospital público, murió antes de ser intervenido quirúrgicamente.

La vivienda donde se produjo el enfrentamiento permanece con custodia policial, debido a que este martes se realizarán nuevas diligencias para sumar material probatorio a la causa.