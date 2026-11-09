Investigan el crimen de un hombre de 32 años asesinado a balazos en Allen

La Fiscalía y la Policía de Río Negro buscan esclarecer el homicidio de un sujeto de 32 años que ingresó con una herida de arma de fuego al hospital.

La Policía de Allen investiga el crimen de un hombre de 32 años.

Un hombre de 32 años murió este lunes 9 de noviembre tras recibir un disparo en el pecho en la localidad de Allen . El hecho se desencadenó durante las primeras horas del día y movilizó a personal policial y judicial.

La víctima fue auxiliada en la intersección de Pasaje Vecinal e Islas Malvinas , en el sector norte de la ciudad. Desde allí, allegados lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular hacia el hospital Ernesto Accame , donde ingresó cerca de las 6 en estado crítico .

Pese a las maniobras médicas para intentar estabilizarlo, la gravedad de la lesión provocó su fallecimiento minutos después del arribo. Ante la constatación de la muerte del hombre baleado, el centro de salud alertó formalmente a las fuerzas de seguridad.

En la investigación interviene el fiscal Daniel Zornitta, junto con efectivos de la Comisaría 33, la Brigada de Investigaciones y el gabinete de Criminalística. Los peritos desplegaron las primeras tareas de campo en el sitio del ataque para recolectar evidencias y reconstruir lo ocurrido.

Sin detenidos y bajo investigación

Hasta el momento no se han informado personas detenidas ni se difundió la identidad de la víctima. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del agresión y dar con los autores del hecho.

El personal policial continúa tomando declaraciones a vecinos y allegados con el fin de avanzar en el esclarecimiento de la causa.