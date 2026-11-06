Crimen de Laura Gutiérrez en Allen: rechazaron el pedido de libertad del acusado y seguirá preso

La Fiscalía advirtió sobre posibles presiones a los testigos y reveló que todavía buscan un elemento clave para esclarecer lo ocurrido.

Laura Gutiérrez, la víctima, murió en el ataque a balazos. Mauricio Castillo está acusado del hecho. Fue imputado y quedó en prisión preventiva.

La Justicia de Río Negro rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa del hombre imputado por el homicidio de Laura Estefanis Gutiérrez , ocurrido en Allen. El acusado continuará detenido bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.

La decisión fue adoptada por el juez Gastón Martín, quien respaldó los argumentos presentados por la fiscal Natalia Pascual. La representante del Ministerio Público Fiscal advirtió sobre el riesgo de que el imputado pudiera interferir en la investigación .

El planteo fue realizado este viernes por el abogado defensor particular del acusado, quien solicitó una morigeración de la prisión preventiva que cumple desde el pasado 28 de octubre, cuando se concretó la formulación de cargos.

Sin embargo, la Fiscalía se opuso a cualquier modificación de la medida cautelar al considerar que todavía existen circunstancias que requieren mantener al hombre detenido, principalmente por el posible entorpecimiento de la investigación penal.

La Fiscalía advirtió sobre el riesgo para los testigos del homicidio

Durante la audiencia, la fiscal Natalia Pascual fundamentó su oposición en la gravedad del delito investigado y en la posibilidad de que el acusado pudiera contactar a personas que ya declararon sobre lo sucedido.

“Se trata de un delito gravísimo, el hombre conoce a los testigos que lo identificaron en el lugar del hecho, que lo vieron cuando sucedió y estando en libertad podría acercarse a ellos para intentar que cambien su versión o que no brinden más información”, explicó Pascual.

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la libertad del imputado podría afectar directamente el desarrollo de las diligencias pendientes, especialmente porque algunas de las personas que aportaron información conocen al hombre señalado como responsable del crimen.

En ese sentido, remarcó que la investigación continúa abierta y que todavía resta esclarecer aspectos importantes sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte de Laura Gutiérrez, además de localizar un elemento considerado fundamental.

Gentileza Fm Vibra Allen

Buscan el arma utilizada para provocar las lesiones mortales

Uno de los principales argumentos de la acusación estuvo relacionado con la búsqueda del arma utilizada en el homicidio, que todavía no fue localizada y constituye una pieza importante para reconstruir las circunstancias del ataque.

“Además, continuamos investigando el hecho, las circunstancias y sobre todo buscamos el arma con el que se produjeron las lesiones mortales a la víctima”, manifestó la fiscal durante su exposición ante el magistrado.

Pascual también hizo referencia al temor que podría generar entre los testigos la posibilidad de que el acusado recuperara su libertad antes de que concluyeran las medidas investigativas y se desarrollara el eventual juicio.

La funcionaria sostuvo que resulta necesario preservar las condiciones para que quienes ya declararon puedan continuar colaborando con la investigación sin recibir presiones ni sufrir situaciones que puedan modificar sus testimonios ante la Justicia.

“Contrariamente a lo explicitado por el defensor, nosotros no vemos una medida alternativa para cautelar este proceso, por ello solicitamos que se confirme en un todo la preventiva y continúe detenido”, subrayó Pascual.

El juez rechazó los argumentos de la defensa

Tras escuchar a las partes, el juez Gastón Martín resolvió mantener la prisión preventiva al considerar que los argumentos presentados por el abogado defensor no resultaban suficientes para modificar la decisión judicial adoptada anteriormente.

“Los agravios expresados por la defensa particular no logran conmover la resolución adoptada por el juez de Garantías, ya que se sustentan en una apreciación meramente subjetiva respecto de las condiciones en las que fue dictada la medida cautelar”, sostuvo el magistrado.

El juez también consideró acreditados los requisitos legales para sostener la detención: elementos suficientes sobre la presunta participación del acusado, una posible pena de cumplimiento efectivo y la existencia de un riesgo procesal concreto.

De esta manera, Mauricio Samuel Castillo continuará en prisión preventiva, medida que había sido dispuesta originalmente por cuatro meses, hasta febrero de 2027, mientras el Ministerio Público Fiscal avanza con la investigación del crimen.

Cómo ocurrió el crimen de Laura Gutiérrez en Allen

El homicidio de Laura Estefanis Gutiérrez, de 35 años, ocurrió el domingo 25 de octubre en inmediaciones de la pasarela del barrio Colonizadora de Allen, cerca de la intersección de Cerros Colorados y Cerro Policía.

Según la acusación fiscal, Castillo llegó alrededor de las 16:30 a bordo de un Ford Fiesta Kinetic, descendió del vehículo y habría efectuado al menos dos disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Uno de los proyectiles impactó en el cuerpo de la mujer, quien se encontraba en el patio delantero de una vivienda. La lesión afectó su aorta torácica y provocó una hemorragia mortal durante su traslado al hospital.

Después del ataque, el sospechoso escapó y permaneció prófugo hasta que se presentó voluntariamente en la Comisaría Tercera de General Roca. Posteriormente, fue trasladado ante la Justicia para la correspondiente audiencia de formulación de cargos.

La Fiscalía le atribuyó los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de guerra. Por su parte, la defensa sostuvo inicialmente que el acusado habría actuado en legítima defensa.

La investigación cuenta con declaraciones testimoniales, registros de cámaras de seguridad, elementos secuestrados durante allanamientos y el informe de autopsia. Sin embargo, la búsqueda del arma homicida continúa siendo una de las diligencias pendientes.