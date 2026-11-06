Violencia obstétrica en el quirófano: habló la abogada de la mujer maltratada por un anestesiólogo

La abogada Yamile Yahuar dio detalles del fallo que condenó a un anestesiólogo y a una clínica tras un violento episodio durante un parto.

La Justicia condenó a un profesional de la salud y una clínica del Alto Valle por violencia obstétrica a una mujer en trabajo de parto.

Tras confirmarse una condena por daños y perjuicios contra un anestesiólogo , una clínica privada y sus aseguradoras, la abogada Yamile Yahuar brindó detalles sobre la causa que se inició a raíz de un caso de violencia obstétrica ocurrido en 2018 . La letrada patrocinó a la paciente que sufrió maltratos verbales en pleno quirófano durante una cesárea de urgencia.

El hecho ocurrió cuando la paciente acumulaba más de dos días en trabajo de parto. Luego de iniciar su atención en el Hospital de Roca , la mujer debió ser derivada a un establecimiento privado debido a la falta de camas disponibles. Ante la falta de dilatación y la disminución de las pulsaciones del bebé, los profesionales resolvieron realizar una intervención quirúrgica de urgencia.

En ese escenario de extrema vulnerabilidad, el anestesiólogo increpó a la mujer reclamándole que la operación se realizaba fuera de su horario laboral y realizó comentarios despectivos sobre su profesión. Según explicó Yahuar , el médico recriminó a la víctima expresando: "Por eso así está el país con los abogados, con los jueces".

La representante legal remarcó la actitud asumida por los demandados a lo largo de todo el proceso judicial. "Esta mamá durante todo el proceso nunca tuvo un reconocimiento de las otras partes. Nunca tuvo un reconocimiento de este anestesiólogo, una disculpa, ni tampoco de la clínica que se vio afectada", manifestó Yahuar a LU19.

Sobre la postura adoptada por el médico en el expediente, la letrada sostuvo que no existió una asunción de responsabilidad. "En la contestación de demanda hay algo como 'es mi tono, es mi forma, te pido disculpas si afectó mi forma'. Nunca se reconoció desde el otro lado el hecho", afirmó.

Tras probar la mala praxis luego de una cesárea, una municipalidad bonaerense deberá resarcir económicamente a la paciente.

Dos etapas judiciales y la aplicación de la Ley del Consumidor

La causa demandó un extenso recorrido judicial que se dividió en dos instancias procesales. En primer lugar, la justicia de Familia declaró la existencia de violencia obstétrica, decisión que fue ratificada por la Cámara en febrero de 2024. En ese fallo se ordenó además a la clínica brindar capacitaciones obligatorias a su personal sobre parto respetado.

Posteriormente, el reclamo avanzó en el fuero civil por los daños ocasionados. "La sentencia reconoce los daños y perjuicios reclamados por esta mamá. Se condena al anestesiólogo, a la institución y a las compañías aseguradoras por daño moral y por daño punitivo", detalló la abogada.

Respecto al encuadre jurídico en el ámbito privado, Yahuar explicó la aplicación de la normativa de consumo. "Cuando uno se atiende en el ámbito privado está amparado también por la Ley de Defensa del Consumidor, así que nosotros reclamamos el daño punitivo y salió favorable", indicó.

El mensaje sobre los derechos de las pacientes

La letrada hizo hincapié en la importancia de no guardar silencio ante episodios de maltrato en el sistema de salud. "El mensaje es que no hay que naturalizar la violencia en ninguno de los ámbitos. Tenemos que hacer valer nuestros derechos y es importante que lo sepamos las mujeres y quienes nos acompañan", enfatizó.

Finalmente, remarcó que las pacientes y sus familias merecen un trato respetuoso durante el nacimiento. "Todos nos merecemos un trato digno, respetuoso y humano", concluyó Yahuar.