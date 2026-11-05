El fin de semana comienzo con un descenso de temperatura donde no se descartan tormentas, un sábado de mejora y domingo primaveral.

¿Llega el calor a Cipolletti?: cómo estará el tiempo el fin de semana

Después de una semana con viento, sol y algunas lluvias, el tiempo en Cipolletti tendrá nuevos cambios en los próximos días. El pronóstico anticipa un fin de semana con mejora y un marcado ascenso de las temperaturas. Repasá cómo viene cada jornada.

El viernes 6 llegará con un descenso de la temperatura . Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la inestabilidad aumentará hacia la tarde, con probabilidad de tormentas aisladas. Otros modelos meteorológicos ubican la máxima en torno a los 20°C y la mínima en 10°C, con viento moderado del sureste, de entre 21 y 45 km/h. Por eso, quienes tengan actividades al aire libre deberán estar atentos al cielo durante la tarde.

El sábado 7 traerá una mejora de las condiciones, con un paulatino ascenso térmico. Se espera una jornada soleada, con una máxima de 26°C y una mínima de 9°C. El viento del oeste seguirá presente, con velocidades de entre 13 y 32 km/h.

Un calor extremo se registrará este miércoles en Cipolletti.

El domingo 8 será el día más cálido de la semana. El pronóstico de la AIC indica cielo despejado, con una máxima de 29°C y una mínima de 12°C. El viento será leve, del sector este, de 15 km/h durante el día y de 12 km/h por la noche, sin ráfagas significativas. Otros servicios elevan la máxima a 31°C. Será una jornada ideal para el mate al aire libre, una visita a la costa o un almuerzo en familia.

El inicio de la semana también viene con calor. Para el lunes 9, se anticipa un cielo mayormente despejado durante el día, con una máxima de 34°C y una mínima de 20°C. El viento será leve, de unos 9 km/h, aunque hacia la noche rotaría al sudoeste, con ráfagas de hasta 48 km/h y cielo cubierto.

Edersa programó varios cortes para este domingo.

Qué barrio de Cipolletti estará sin luz y en qué horario

En Cipolletti, el corte está previsto para el barrio Costa Norte, de 10 a 13.

Durante ese período, los usuarios de la zona permanecerán sin suministro eléctrico mientras los operarios realizan las intervenciones programadas sobre las instalaciones de media tensión.

Además, se informó que el transporte público de pasajeros deberá modificar su recorrido habitual y circulará por la calle del colegio Sunrise.