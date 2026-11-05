El Municipio avanza con la instalación de 1.700 luminarias y suma barrios, planes de vivienda y espacios públicos al recambio del alumbrado.

Más barrios de Cipolletti tendrán nuevas luces LED: dónde avanzan los trabajos y qué sectores están incluidos.

El plan para renovar el alumbrado público de Cipolletti sigue avanzando y suma nuevos sectores de la ciudad. Durante esta semana, las cuadrillas municipales trabajaron en los barrios La Paz, Managua y Loteo Landy, además de distintos planes de vivienda y calles de la zona urbana.

Las intervenciones forman parte del programa Cipo 100% LED , que busca reemplazar las antiguas luminarias por tecnología de mayor eficiencia energética, mejorar la iluminación de las calles y reforzar la seguridad en los espacios públicos.

Los trabajos de esta semana se concentraron en La Paz, Managua y Loteo Landy. También alcanzaron sectores de los planes de vivienda ubicados sobre las calles Manuel Estrada y Juan XXIII , y en la intersección de Belgrano y Reconquista.

Estas tareas integran una de las etapas finales del proyecto de modernización del alumbrado público, denominado "Parque Industrial, Patagonia (DVNe) y otros".

La obra contempla la instalación de aproximadamente 1.700 luminarias LED, además de la colocación de 52 postes y brazos de alumbrado.

La lista de sectores que también están incluidos

El proyecto alcanza a numerosos barrios y sectores de Cipolletti. Entre ellos se encuentran Ferri Sur, El Sauzalito, María Elvira, Santa Elena, Las Quintas, Favaloro, Los Girasoles, Jardín del Sol, El Salvador, Estado de Israel, Labraña, Rimmele y Obrero A.

De esta manera, el recambio no se limita a los barrios donde se realizaron las últimas intervenciones, sino que forma parte de un plan de alcance más amplio para extender la nueva tecnología a distintos puntos de la ciudad.

También renuevan la iluminación de plazas y espacios públicos

En paralelo, el Municipio lleva adelante trabajos en plazas y sectores recreativos. Las intervenciones incluyen espacios de los barrios 1200 Viviendas, Flamingo, San Lorenzo, 10 de Marzo, DVNe, Pául Harry, Parque Julián Jiménez, Raúl Alfonsín, Belgrano y Luis Piedrabuena.

El objetivo es mejorar las condiciones de iluminación en lugares de encuentro y recreación, con el propósito de brindar mayor seguridad a quienes los utilizan.

Con estas obras, Cipolletti continúa con el objetivo de alcanzar el 100% de iluminación LED en el alumbrado público, mediante un sistema más eficiente y sustentable.

Una de las obras más importantes de Cipolletti ya está en marcha: así quedará calle Salto

La Municipalidad de Cipolletti presentó oficialmente una de las obras viales más importantes de su planificación urbana: la transformación de calle Salto en una avenida de cuatro carriles, que conectará la Ruta Nacional 22 con la Ruta Provincial 65. El proyecto contempla una intervención integral para mejorar uno de los principales accesos a la ciudad.

La iniciativa es financiada íntegramente con presupuesto municipal e incluirá una nueva carpeta asfáltica, ciclovía, iluminación, semáforos inteligentes, espacios verdes y el entubamiento del desagüe existente. El plazo de ejecución previsto es de siete meses.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Rodrigo Buteler, acompañado por el equipo técnico de la Secretaría de Obras Públicas. El jefe comunal confirmó que los trabajos ya comenzaron y estimó que la nueva avenida podría estar terminada entre mayo y junio de 2027. La intervención busca mejorar la circulación vehicular y ordenar los accesos a los barrios cercanos.