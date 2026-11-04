Solidaridad para Zoe: con diagnóstico confirmado la familia continúa recaudando fondos para su tratamiento
Zoe tiene 1 año y 3 meses y fue trasladada a mediados de octubre al Garrahan para recibir atención especializada. Su familia, del barrio Villarino de Cipolletti, organiza ventas y rifas para costear la estadía de sus papás.
Zoe tiene 15 meses y toda una vida por vivir y descubrir. Sin embargo, una serie de anomalías en su estado de salud demandó una serie de estudios y, desde el viernes 23 de octubre, sus padres la llevaron a Buenos Aires para ser atendida de urgencia en el Hospital de Pediatría Garrahan.
El 29 de septiembre la pequeña ingresó al hospital de Cipolletti porque le detectaron dos manchas en las caderas que, luego, se confirmó que eran tumores. A partir de ahí siguieron los análisis de sangre, ecografías, radiografías, tomografías y resonancias.
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Los días que siguieron, fueron cada vez más complejos porque a través de una tomografía mostró más tumores en la menor de apenas un año y tres meses. Ante la gravedad del cuadro, los médicos comenzaron a hablar de una derivación al Garrahan.
Un diagnóstico y la esperanza intacta
Zoe se encuentra internada en el Hospital Garrahan desde el 23 de octubre para poder recibir su tratamiento oncológico. El diagnóstico fue confirmado por una de sus tías: "Histiocitosis de células de Langerhans" que es una neoplasia mieloide inflamatoria rara caracterizada por la proliferación y acumulación clonal de células dendríticas anormales. Por este motivo, requiere atención las 24 horas y no tienen fecha de regreso.
Una familia que deja todo para acompañarla
Zoe no cuenta con obra social. Sus papás viajaron con ella y ambos permanecerán a su lado en el Garrahan. Su mamá se dedicaba al cuidado de sus hijos y su papá trabajaba de manera informal, pero tuvo que dejar el empleo cuando la menor comenzó con los estudios, ya que no podía quedarse sola en ningún momento y debía estar acompañada de manera permanente en el hospital. En tanto, en Cipolletti quedó el hijo mayor, de 7 años, al cuidado del resto de la familia.
Una rifa solidaria
Milagros, la tía de la pequeña, dialogó con LM Cipolletti para difundir que continúan realizando acciones para poder cubrir las necesidades básicas. Al momento de esta nota, ya han realizado venta de pollos y destacan la solidaridad de los vecinos con el estado de salud de Zoe. En redes sociales expresaron que darán todo para que la pequeña niña "vuelva a jugar con su hermanito".
Actualmente, realizan una rifa solidaria que será sorteada cuando se logren vender todos los números y se transmitirá en vivo por la red social Facebook para garantizar transparencia. Cada número vale $12.000 o se pueden comprar 2 por $20.000.
Qué se sorteará
Entre los premios que se consiguieron para esta acción solidaria se mencionan:
- Set de toallones
- Picada de fiambres tamaño mediana
- Jarra y cuatro vasos
- Combo de cumpleaños
- Masajeador eléctrico
- Set de cafetera, pava eléctrica y tostadora
- Caja de herramientas
- Smart TV de 50' pulgadas.
Para colaborar y/o comprar un número es a través del alias: cuenca.cueva.indio.
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