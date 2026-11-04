Crimen en Costa Norte: Pidieron entre 8 y 12 años de prisión para el asesino de Agustín Troncoso

Se realizó el juicio de cesura para definir la pena que le impondrán a Agustín morales, ya declarado culpable. El 11 de noviembre se conocerá la sentencia.

Agustín Morales ya fue declarado culpable del homicidio de Agustín Troncoso. Lo mató de una puñalada en la zona del pecho. En el juicio de cesura las partes pidieron penas de entre 8 y 12 años de prisión.

Agustín Morales pasará varios años en prisión por el asesinato de Agustín Troncoso , provocado de una certera puñalada en diciembre del año pasado en el asentamiento 2 de Agosto, ubicado en la zona del barrio Costa Norte de Cipolletti.

El hombre de 34 años de edad ya fue declarado culpable por unanimidad por el tribunal integrado por los jueces Agustina Bagniole, María Florencia Caruso y Guillermo Merlo. Homicidio simple fue el delito que le enrostraron.

Este martes enfrentó el juicio de cesura en la que le definirán la pena que deberá cumplir, la que será contundente, de acuerdo a lo que requirieron las partes, incluida su defensa.

Cuatro testigos, todos de la parte acusatoria, declararon en la audiencia efectuada en los tribunales locales, donde hubo una notable presencia policial debido a los incidentes registrados el día anterior por otro crimen ocurrido cerca, en Costa Sur.

La mamá de la víctima, que tenía 26 años de edad, brindó un testimonio desgarrador. En la misma línea se manifestaron dos de sus hermanos y un compañero de trabajo, que se refirieron al dolor que les causa la ausencia del muchacho, quien se desempeñaba en una empresa de correo y tenía una fuerte inclinación artística, como tatuador y dibujante. Lo que expresaron conmovió a los asistentes en la sala, mientras Troncoso -que llegó al debate en prisión preventiva luego de estar varios meses prófugo- permaneció con gesto de resignación, con la mirada perdida apuntando al piso.

Pedido de penas

El fiscal Martín Pezzetta pidió que le impusieran 11 años y 6 meses de prisión, tras destacar que “nunca existió un arrepentimiento sincero” por parte del autor del crimen.

En su alegato, sostuvo que Morales mintió al alegar una legítima defensa inexistente y descartó que existieran atenuantes de peso, por lo que también requirió la prórroga de la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Por su parte, el abogado querellante Lucas Dumigual, en representación de la familia de la víctima adhirió al planteo acusatorio y solicitó la pena más severa de 12 años de prisión, haciendo hincapié en la falta de empatía, el desprecio por la vida y el calvario que atraviesa la familia.

Mientras que el abogado particular del condenado, Miguel Ángel Ceballos Díaz, argumentó que debían ponderarse la falta de antecedentes penales del imputado como pauta atenuante y solicitó al tribunal la aplicación de la pena mínima prevista por la ley, fijada en 8 años de prisión. En el juicio el profesional había señalado que su defendido había actuado "exceso en legítima defensa”, al alegar que se había defendido de una agresión.

Tras escuchar a las partes, el tribunal colegiado resolvió prorrogar la prisión preventiva e informó que realizarán la lectura íntegra de la sentencia el próximo 11 de noviembre a las 13 en la sala 6.

Cómo fue el ataque mortal

El homicidio de Troncoso ocurrió minutos antes de la medianoche del 7 de diciembre de 2025 en inmediaciones de la calle Los Horneros, en el barrio 2 de Agosto. La víctima había concurrido al sector en su auto Chevrolet Corsa a pasar la tarde con Ignacio Bessi, un amigo a quien le iba a realizar un tatuaje, un arte al que se estaba dedicando.

Según declaró Bessi, testigo clave en la causa, estaban en el río y apareció Morales, con quien tenía poca relación. Con el correr de las horas el sujeto se fue y ellos vieron por TV un partido de fútbol, aunque más tarde se volvieron a encontrar con Morales, pero no fue fortuito. Bessi lo había llamado antes para comprarle “sustancias”, admitió.

Los tres se reunieron en y salieron en el auto de Troncoso, donde siguieron bebiendo cerveza y consumiendo cocaína. Pero aclaró que la víctima no tomaba drogas porque había entrado a trabajar en una empresa (de distribución y logística radicada en Cipolletti), y le hacían análisis para detectar estupefacientes.

Morales fue atrapado el miércoles en un pozón de Costa Norte. Estaba donde había adelantado la familia de Agustín Toncoso, a quien habría asesinado de una puñalada. Policía Río Negro

Estaban en el auto de Troncoso estacionado en la vía pública, ingiriendo bebidas alcohólicas. Pero el joven se quería ir y le pidió a Morales que se bajara del coche. En ese contexto, se habría producido una discusión entre la víctima y el imputado, lo que derivó en que ambos descendieran del rodado y comenzaran a agredirse físicamente.

Durante esa confrontación, Morales habría extraído de entre sus prendas un cuchillo, con el cual lesionó a la víctima en la zona de la axila derecha. Esa herida afectó una zona vital y provocó la muerte de Troncoso en el lugar.

"Se murió en mis brazos", sostuvo Bessi en su declaración, dado que fue el primero en brindarle asistencia. Tras el ataque, el homicida escapó del lugar y permaneció prófugo hasta que en enero de este año lo atrapó la policía en un pozón del río Neuquén, cercano a su domicilio.

Una familia rota por el dolor

El testimonio de Vanina, la mamá de la víctima, fue desgarrador. Entre lágrimas, contó cómo les afectó lo ocurrido y cómo atraviesan al día de hoy las consecuencias de la ausencia de Agustín. Relató que es enfermera especializada en pediatría y que debió suspender sus labores por motivos de salud.

Misma situación contaron sus hermanos, quienes dieron cuenta de cambios irreversibles en sus vidas ante la falta del joven, entre ellas pérdida de trabajo, tratamientos psiquiátricos y suspensión de un gran sueño que tenían proyectado: construir su propia casa en un terreno que les había donado su madre en la zona de Las Perlas.

El jefe de Agustín fue el último en declarar, dando detalles de su pacífico paso por una empresa de correo donde supo cultivar el cariño de sus compañeros con trabajo y empatía.

Ellos, junto a familiares y amigos con el respaldo del abogado Dumigual movieron cielo y tierra para encontrar al asesino del joven. No solo realizaron marchas para reclamar su detención, sino que también efectuaron averiguaciones y descubrieron que el sujeto se escondía en un pozo, en el mismo barrio donde ocurrieron los hechos. En ese lugar la policía encontró a Morales.