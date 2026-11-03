Dolor en el último adiós a joven cipoleño: "Tenía dos hijos y otra en camino"

Este martes recibió sepultura en Cipolletti . El accidente fatal se produjo cuando la víctima viajaba en bicicleta de Cipolletti a Roca y fue atropellada en la Ruta 65.

Escenas de profundo dolor se vivieron este martes en el último adiós a Daniel Zúñiga , el hombre de 29 años oriundo de Cipolletti que perdió la vida tras ser atropellado en la Ruta 65 , a la altura de Guerrico, mientras viajaba en bicicleta hacia la ciudad de General Roca para acompañar a su esposa.

La víctima fatal del accidente ocurrido en inmediaciones de la curva de Verani , trabajaba en el basural de nuestra ciudad y atravesaba una situación económica compleja. Esta mañana recibió sepultura en el cementerio local. Visiblemente angustiada, en diálogo con LM Cipolletti su tía Nora compartió el trasfondo de su viaje y recordó el compromiso que tenía con los suyos.

“Había ido a visitar a la mujer, él es del Anai Mapu. Él no tenía en qué ir, por eso encaró en la bici. Luego definió a su pariente como un muchacho "divertido, era bueno y no lo digo ahora porque se murió. Tenía un nene y una nena que no alcanzó a despedirlo. Dos hijos y otra en camino”, indicó con impotencia.

La siempre temible curva de Verani se cobró otra víctima fatal.

"No pedimos plata ni nada"

Además, Nora aclaró la postura de la familia frente a las muestras de solidaridad: “No pedimos plata ni queremos plata de nadie. No necesitamos”.

La noticia provocó una profunda conmoción entre allegados y conocidos, quienes expresaron su pesar a través de las redes sociales. Florencia, "prima del corazón" de la víctima, dedicó unas emotivas palabras a la familia Zúñiga:

“Quiero hacerles llegar mis más sinceras condolencias a toda la familia Zúñiga por esta pérdida tan dolorosa. No existen palabras que puedan aliviar un dolor tan grande, pero deseo de corazón que encuentren fuerzas para atravesar este momento tan difícil. Les mando un abrazo enorme y mucha fuerza. Que Dios les dé consuelo y fortaleza para seguir adelante. Ojalá los recuerdos, el amor y todos los momentos compartidos puedan darles un poquito de paz en medio de tanto dolor. Que en paz descanses. Siempre vivirás en el recuerdo y en el corazón de quienes te quisieron”.

La comunidad acompaña a la familia en este difícil momento mientras se despiden los restos del joven padre.

La mecánica del accidente

De acuerdo con lo informado por la Policía, el hecho ocurrió entre la curva de Verani y la calle 4, a la altura de Guerrico. Por ese sector circulaba un Ford Kuga conducido por un hombre de 51 años que, según la información preliminar que se recolectó en el lugar, habría iniciado una maniobra de adelantamiento por el carril contrario.

En esas circunstancias se produjo el impacto contra la bicicleta, que fue alcanzada sobre su lateral izquierdo. El ciclista quedó tendido sobre la calzada y sufrió heridas de extrema gravedad. Tras recibir asistencia médica en el lugar, fue trasladado de urgencia en ambulancia hasta el hospital de Allen. Sin embargo, pese a la atención recibida, murió como consecuencia de las lesiones provocadas por el choque.

Mientras el operativo se desarrollaba sobre la Ruta 65, la esposa del joven al advertir que su marido no había llegado después de salir de su trabajo, comenzó a buscar información a través de las redes sociales. Más tarde, se supo que había sido atropellado en el camino.