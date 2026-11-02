Descomunal incendio destruyó un galpón de empaque en Cinco Saltos

Se desató en una firma ubicada en proximidades de la Ruta Nacional 151. Bomberos de distintas localidades luchan contra el fuego. Los daños son cuantiosos.

Un incendio de grandes proporciones se desató en un galpón de empaque ubicado en la zona rural de Cinco Saltos. El siniestro comenzó alrededor de las 17 en la chacra de la familia Rubio, ubicada a la altura del kilómetro 15 de la Ruta Nacional 151 , y las causas aún no habían sido establecidas, y será materia de investigación. Una versión indica que el fuego se inició por una quema pastizales que se descontroló, y luego se propagó hacia el sector donde acopiaban cajones bins de madera, y desde allí a uno de los galpones, donde almacenaban cartones utilizados en el embalaje de la fruta. Trascendió que no se habían registrado personas heridas.

Varias dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios local, con refuerzos de otras localidades, entre ellas de Cipolletti y Centenario con una autobomba extendible, trabajaban en el lugar. También colabora personal de la Brigada Rural de la Policía, trabajadores de la firma y vecinos que también se acercaron a dar una mano.

Imágenes publicadas por la emisora local Seny Radio muestran la enorme magnitud que alcanzó el fuego, con llamas de varios metros de altura que afectaron estructuras edilicias y también algunos vehículos estacionados en las inmediaciones. Entre ellos una camioneta y un colectivo. El mismo medio indicó que piden ayuda a productores con máquinas fumigadora para enfrentar el desastre. Gente de Neuquén comentan que el humo se observa desde distintos puntos de la ciudad de la vecina provincia.

Pasadas las 21, cuando comenzó a caer un fuerte chaparrón en la región, las llamas que habían afectado una cantidad no precisada aún de bins de madera mermaron notablemente. Sin embargo seguían activas en el interior de uno de los galpones, donde acopiaban cartones, separadores de nylon y cajas, material sumamente combustible, informó Alejandro Guerrero, jefe del Bomberos local. Allí el techo de chapa se estaba derrumbando.

Quema de pastizales descontrolada, la hipótesis

Guerrero confirmó que se presume que el incendio se inició por una quema de pastizales, que luego se extendió a los bins que se encontraban en un espacio descubierto, y de allí "por radiación" avanzaron hasta el resto del establecimiento.

Destacó que los equipos a su cargo como también el personal de Centenario y Cipolletti continuaban arrojando agua para bajar la temperatura y terminar de sofocar el fuego. Se presumía que la labor demandaría varias horas más.

El Incidente causó una profunda consternación en la localidad por las cuantiosas pérdidas materiales registradas, y porque además la firma es una importante fuente laboral.