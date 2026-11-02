Echaron a un Subcomisario de la fuerza rionegrina condenado por abusar de una joven policía

Ocurrió en el puesto de Seguridad Vial cercano a los puentes. El hombre ya fue sentenciado a prisión en suspenso. En su defensa, dijo que no le gustaban las mujeres.

El puesto de seguridad vial de Cipolletti, donde la joven denunció que el subcomisario la besó sin su consentimiento.

Un subcomisario de la Policía rionegrina que fue condenado a tres años de prisión en suspenso por abusar sexualmente de una joven agente de la misma fuerza en una dependencia de Cipolletti, fue exonerado finalmente de la institución.

La medida fue comunicada mediante el Decreto 959 publicado este lunes en el Boletín Oficial provincial, en el que se alega que la decisión se tomó por “la comisión de faltas disciplinarias” y “No obrar con la corrección y el decoro que impone el cargo o la función”, conductas establecidas en el Régimen Disciplinario Policial, contenida en la Ley 679, que engloba al personal uniformado.

El ahora ex policía fue identificado como Gabriel Martín Pino y los hechos que le enrostraron ocurrieron el 15 de junio de 2021 en el puesto del Cuerpo de Seguridad Vial ubicado en la ruta 22 en proximidades de los puentes carreteros sobre el río Neuquén.

La chica, que en ese entonces tenía 20 años de edad y se encontraba en situación de vulnerabilidad porque hacía poco había sido mamá y se había separado de su pareja, le contó lo que había padecido a un sargento, quien se lo comunicó al Jefe de Zona, a quien luego la joven le confirmó el incidente, lo que dio lugar a que formalizara la acusación mediante un escrito.

Pino fue sometido a juicio y a mediados de 2024 lo condenaron por el delito de “abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a la fuerza policial, en ocasión de sus funciones”, más la “inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos en la función policial”.

En el debate conducido por el tribunal compuesto por los jueces Guillermo Baquero Lazcano, María Florencia Caruso Martín y Marcelo Gómez, quedó corroborada la imputación presentada por la fiscal Eugenia Vallejos y la Adjunta Vanina Bravo. Tras declararlo culpable, las partes acordadon el monto del castigo , en el que se consideró que el acusado no registraba antecedentes computables.

Ataque en la oficina

Esa mañana del 15 de junio de 2021, la víctima ingresó a la oficina del jefe para presentarle el parte diario, un trámite que se realiza habitualmente en los cambios de guardia.

Pero al dejar la documentación sobre el escritorio, Pino la sorprendió al tomarla la mano y, empujándolo hacia él, la besó en la boca. Ella se corrió y sacó su mano, entonces el oficial le manifestó: ¿Qué pasaría si nos vieran así?

No obstante, la policía siguió dándole información del parte, pero él la volvió a tomar de la mano y la llevó detrás de la puerta, donde comenzó a besarla en la boca nuevamente. La joven te se resistió y en dos oportunidades lo empujó “para sacárselo de encima”.

“No le apetecen las mujeres”

El oficial se declaró inocente y así lo transmitió su abogado defensor, Federico Dalsasso, quien enfatizó que la denuncia no pudo ser acreditada y anticipó que impugnaría la sentencia. Entre los fundamentos del planteo, sostuvo que a Pino “no le apetecen las mujeres” y que en ese entonces tenía “su pareja”.

Además, subrayó que llevaba 20 años en la fuerza y que en todo ese tiempo no recibió denuncias de acoso o abuso por parte de personal femenino.

Agregó en su esfuerzo por quitarle responsabilidades que “es de público conocimiento en los medios que se hacen estas denuncias del personal femenino a los jefes, para que los remuevan, para que sean trasladados”, por lo que él había acomodado el escritorio de la oficina para dejarlo visible desde el exterior.

También deslizó que hubo animosidad entre el personal porque cuando se hizo cargo de la Unidad “notó irregularidades, que se usaban los móviles para temas particulares, que fue muy estricto con esto y dio directivas al respecto, que prohibió que los móviles salieran de la jurisdicción entre otras”.