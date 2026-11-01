Alberto Weretilneck: "Bariloche respaldó el rumbo de la gestión y el trabajo de todos los días"

El gobernador rionegrino celebró el triunfo de Estamos Haciendo Bariloche, alianza que integró Juntos Somos Río Negro. Destacó que derrotaron a los partidos nacionales.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés festejan el triunfo de Estamos Haciendo Bariloche en las elecciones de convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica municipal.

El gobernador Alberto Weretilneck celebró el triunfo de Estamos Haciendo Bariloche en las elecciones de este domingo y consideró que el resultado expresa el reconocimiento de los vecinos al trabajo que viene realizando el intendente Walter Cortés , así como a las obras y acciones desarrolladas en conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial. “La gente respaldó el rumbo que estamos llevando, y lo dejó muy en claro con su voto”, sintetizó.

“La verdad es que es un gran respaldo de las barilochenses y los barilochenses a lo que viene haciendo Walter en estos casi tres años de gestión . Más allá de lo que se votaba y de las particularidades de esta elección, la gente siempre expresa un punto de vista cuando va a las urnas, y en este caso el mensaje fue muy claro”, sostuvo.

Weretilneck recordó que durante la campaña electoral uno de los principales ejes de la propuesta fue la continuidad del trabajo de la gestión municipal y la necesidad de avanzar en una nueva Carta Orgánica que brinde mayores herramientas para mejorar el funcionamiento del Municipio.

El gobernador, Alberto Weretilneck, dividió la mirada sobre las rutas. Traspaso y mejoras con un préstamo externo para resolver lo urgente; con planificación a mediano y largo plazo del nuevo sistema vial del Alto Valle.

“Durante toda la campaña se habló de seguir haciendo, de que la Carta Orgánica tenía que darle más herramientas a Walter para seguir cambiando la gestión. Y creo que los vecinos acompañaron claramente esa propuesta”, señaló.

Weretilneck expresó su agradecimiento a las barilochenses y los barilochenses por la confianza depositada en Estamos Haciendo Bariloche y destacó la importancia de la participación ciudadana en una elección trascendental para el futuro institucional de la ciudad.

“Quiero agradecer a cada vecino y vecina de Bariloche por este acompañamiento. Lo importante de todo esto son los vecinos. El voto es de ellos y se lo debemos a ellos. Fue un gran respaldo y un gran triunfo para Walter, que nos obliga a seguir trabajando, a ser mejores y a no perder nunca la cercanía con nuestra gente. Y eso es lo que vamos a hacer”, concluyó.

El valor de la gestión y la cercanía con los vecinos

El Gobernador destacó que el resultado electoral también "refleja el reconocimiento al trabajo cotidiano, a la obra pública y a una forma de ejercer la política basada en la cercanía con la comunidad".

“La cantidad de obra pública que hicieron el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial en Bariloche es algo que se valora. Pero no es solamente la obra. Es estar todo el día en la calle, escuchar, atender, ponerse en el lugar del otro y respetar al que piensa distinto. La obra es importante, pero también lo es la forma de ser y de relacionarse con los vecinos”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el acompañamiento electoral no debe modificar las prioridades de quienes tienen responsabilidades de gobierno. “Este es un gran resultado, pero nos obliga a seguir trabajando de esta manera, a seguir preocupándonos por los temas de los vecinos, las obras, los hechos, la gestión, los barrios y la ciudad. No podemos perder lo que somos. Un triunfo no marea a nadie”, aseguró.

El significado político del triunfo

Weretilneck también analizó el resultado desde una perspectiva provincial y destacó la importancia de la victoria de la alianza entre Juntos Somos Río Negro y el PUL frente a las fuerzas políticas nacionales.

“Para Juntos Somos Río Negro significa un gran triunfo. Seguramente los referentes de otros partidos a nivel provincial también mirarán este resultado, porque que los dos partidos nacionales, La Libertad Avanza y el peronismo, no nos hayan alcanzado en votos habla claramente de que lo local y lo provincial se imponen sobre lo nacional”, expresó.

En este marco, destacó la importancia de construir proyectos políticos con identidad propia, vinculados a las necesidades y prioridades de cada comunidad, y sostuvo que el resultado de Bariloche ratifica el valor de una construcción política basada en la gestión y el trabajo territorial.

“El voto es de los vecinos y se lo debemos a ellos”

Finalmente, Weretilneck insistió en que el triunfo debe interpretarse como una responsabilidad para continuar dando respuestas a la comunidad y no como un punto de llegada.

“Acá no se trata de venir cada dos años a una elección y pensar que, porque uno aparece cada dos años, la gente ya nos va a decir gracias. Hay que estar todos los días, escuchar, acompañar y trabajar para resolver los problemas”, remarcó.

“Lo importante de todo esto son los vecinos. El voto es de los vecinos y se lo debemos a ellos. Fue un gran respaldo y un gran triunfo para Walter, que nos obliga a seguir trabajando y a ser mejores. Y eso es lo que vamos a hacer”, concluyó.