Detuvieron a un joven en Roca por agredir a su pareja y violar una cautelar

Un hombre de 23 años fue aprehendido por la Policía tras un violento episodio familiar en el que violó una medida cautelar vigente.

La Policía detuvo a un hombre acusado de agredir a su pareja.

Un hombre de 23 años fue detenido este sábado por la tarde en General Roca , acusado de los delitos de desobediencia judicial y lesiones leves agravadas. El procedimiento se llevó a cabo luego de que un llamado alertara a la Policía sobre un episodio de violencia familiar ocurrido alrededor de las 15:30 .

Al arribar a la intersección de las calles Cipolletti y Tres de Febrero , efectivos de la Comisaría 3° observaron a tres personas agrediéndose físicamente. Debido a la alteración del orden, los uniformados debieron solicitar el apoyo de otros móviles policiales para intervenir.

En el sitio, los agentes entrevistaron a una joven de 22 años , quien presentaba un fuerte golpe en la frente. La mujer manifestó que su pareja la había agredido en medio de una pelea que el sujeto mantenía con sus hermanos.

Intervención judicial y asistencia a la víctima

Durante el operativo, la víctima indicó además que existía una medida cautelar vigente que le prohibía al agresor acercarse. Ante esta confirmación, el individuo fue reducido por los efectivos y trasladado a la unidad policial en calidad de aprehendido.

En forma paralela, el personal policial solicitó la presencia de una ambulancia en el lugar para asistir a la joven a causa del golpe recibido en la cabeza.

La fiscal de turno tomó intervención en el caso y dispuso el inicio de actuaciones por los delitos de desobediencia judicial y lesiones leves agravadas. Asimismo, requirió que se le informen de inmediato los antecedentes penales del detenido, mientras que la Defensoría Oficial también asumió representación en las actuaciones correspondientes.