La Policía investigó durante dos meses una vivienda y descubrió un kiosco narco

El operativo se concretó tras una denuncia anónima y tres personas quedaron imputadas. ¿Qué se encontraron los efectivos?

Un operativo contra el narcotráfico en Allen permitió desarticular un presunto punto de comercialización de estupefacientes, tras una investigación que se extendió durante dos meses.

El allanamiento se realizó el jueves 29 de octubre en una vivienda del barrio Colonizadora del Sur, donde efectivos de la Policía de Río Negro ingresaron luego de reunir elementos durante una investigación judicial iniciada por una denuncia anónima.

La intervención estuvo encabezada por personal de la División Toxicomanía y Leyes Especiales de Allen, con el acompañamiento del Grupo Especial COER de General Roca , encargado de garantizar el ingreso seguro de los investigadores al inmueble.

Encontraron cocaína lista para su comercialización

El procedimiento se desarrolló en una propiedad ubicada sobre calle Cerro Colorados al 720, en cercanías de Francisco de Nevares. Allí, los uniformados realizaron una requisa que permitió encontrar una importante cantidad de sustancias prohibidas.

Durante la inspección, los investigadores descubrieron 312 dosis de cocaína fraccionadas, con un peso total de 159,8 gramos. La presentación de la sustancia constituye uno de los elementos centrales de la investigación sobre la presunta comercialización de drogas.

La totalidad del material quedó secuestrada e incorporada al expediente judicial por una infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, que establece las disposiciones penales vinculadas con la tenencia y comercialización ilegal de sustancias.

Dinero, cámaras de seguridad y una pistola Bersa

Además de los estupefacientes, los policías encontraron $242.560 en efectivo, tres cámaras de videovigilancia y un teléfono celular Motorola que pertenecía a uno de los hombres investigados por su presunta participación en la actividad.

Los dispositivos electrónicos quedaron a disposición de la investigación y podrán ser sometidos a peritajes para determinar si contienen información relevante sobre movimientos, contactos o posibles conexiones vinculadas con la actividad delictiva bajo sospecha.

Otro hallazgo importante fue una pistola Bersa Thunder calibre 22, acompañada por dos cargadores y ocho municiones. El arma de fuego también fue secuestrada y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Tres personas imputadas y dos menores presentes en la vivienda

Como consecuencia del allanamiento, tres personas de 49, 25 y 27 años quedaron imputadas por presunta infracción a la legislación nacional de estupefacientes. Su situación procesal continuará bajo investigación de la Justicia.

Durante el ingreso al domicilio, los efectivos también constataron la presencia de dos menores de edad, una circunstancia que requiere especial resguardo y la intervención de los organismos correspondientes para garantizar su protección.

Una denuncia anónima permitió iniciar la investigación

La investigación comenzó dos meses antes del procedimiento, cuando una comunicación recibida mediante la línea gratuita 0800-333-4124 permitió poner bajo sospecha las actividades que presuntamente se desarrollaban dentro de la vivienda allanada.

A partir de esa información, los investigadores de Toxicomanía de Allen desarrollaron tareas durante varias semanas, hasta reunir los elementos necesarios para avanzar con la medida judicial que permitió concretar el allanamiento.

El procedimiento formó parte de las acciones de prevención e investigación del narcotráfico que desarrolla la Policía de Río Negro, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia, en distintas localidades de la provincia.

La causa continuará con el análisis de los elementos secuestrados, mientras la Justicia deberá determinar las responsabilidades de las personas investigadas y establecer si existen otras vinculaciones con la presunta comercialización de estupefacientes.