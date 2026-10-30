Una familia dormía cuando dos ladrones entraron a su casa: uno tenía apenas 14 años

El hecho ocurrió durante la madrugada en Cipolletti. La Policía logró interceptar a los sospechosos tras su fuga. La Justicia dictó prisión preventiva para el acusado adulto.

La Justicia ordenó medidas a dos ladrones que cometieron un raid delictivo en Cipolletti.

Dos episodios de inseguridad en Cipolletti , ocurridos con apenas 48 horas de diferencia, terminaron con dos hombres detenidos y acusados por la Justicia . Los hechos tuvieron como escenario viviendas particulares ubicadas en la zona norte de la ciudad.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra los sospechosos durante audiencias judiciales realizadas por separado. En ambos procedimientos, los representantes de la acusación solicitaron medidas de prisión preventiva, que finalmente fueron aceptadas por las juezas intervinientes.

Uno de los casos generó especial preocupación por la modalidad utilizada, ya que los intrusos ingresaron a una vivienda durante la madrugada mientras sus propietarios dormían. Además, uno de los involucrados era un adolescente de apenas 14 años .

Entraron a una casa mientras sus dueños dormían

El primero de los hechos ocurrió el martes 27 de octubre, aproximadamente a la 1:50 de la madrugada, en una propiedad ubicada sobre calle Molina Campos al 1800, en el sector norte de Cipolletti.

Según explicó durante la audiencia la fiscal adjunta Laura Olea, un hombre acompañado por un adolescente de 14 años ingresó sin autorización al inmueble, aprovechando que sus propietarios se encontraban descansando en el interior de la vivienda.

Para acceder a la propiedad, los sospechosos corrieron el portón de ingreso y deslizaron una ventana ubicada en el frente. Mediante esa maniobra consiguieron abrir la puerta principal y entrar sin necesidad de ejercer violencia sobre sus ocupantes.

Una vez dentro, los intrusos comenzaron a recorrer el lugar y sustrajeron distintos elementos electrónicos y pertenencias personales. Entre los objetos robados había una computadora Apple MacBook, un iPad acompañado por un Magic Keyboard y documentación.

También se llevaron dos juegos de llaves correspondientes a un Volkswagen Gol Trend y una camioneta Toyota Hilux, además de un tarjetero que contenía una licencia de conducir y varias tarjetas bancarias pertenecientes a los damnificados.

Sin embargo, el movimiento dentro de la vivienda despertó a uno de los propietarios, quien escuchó ruidos y decidió verificar qué sucedía. Fue entonces cuando sorprendió y enfrentó a uno de los intrusos, interrumpiendo la maniobra delictiva.

Ante esta situación, los sospechosos escaparon rápidamente de la propiedad y emprendieron la fuga en dirección a calle Río Neuquén. La víctima logró aportar información sobre la vestimenta que utilizaban, un dato fundamental para la intervención policial.

Estefania Petrella

La Policía encontró al adolescente y detuvo al adulto

Con la descripción proporcionada por el damnificado, los efectivos iniciaron un procedimiento de búsqueda en las inmediaciones. Poco después, consiguieron localizar al adolescente en la intersección de Condarco y General Paz, donde fue aprehendido.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en poder del menor elementos electrónicos vinculados con el hecho denunciado. Mientras tanto, el operativo continuó para localizar al segundo sospechoso, quien había conseguido alejarse del lugar del robo.

Finalmente, el adulto fue reducido por personal policial en las inmediaciones de Circunvalación y Panamá. De esta manera, ambos involucrados fueron interceptados poco después de haber escapado de la vivienda donde se produjo el episodio.

Durante la audiencia, la fiscalía acusó al hombre como coautor de hurto agravado por la participación de un menor de 18 años y violación de domicilio, delitos atribuidos bajo la modalidad de concurso real.

El defensor oficial Rodrigo Martínez no presentó objeciones a la formulación de cargos ni al pedido de prisión preventiva. En consecuencia, la jueza de garantías Sonia Martín resolvió admitir la acusación y ordenar la detención cautelar.

La magistrada estableció un plazo de un mes de prisión preventiva para el imputado adulto, mientras continúa la investigación judicial destinada a determinar las circunstancias del hecho y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Robó una bicicleta de una vivienda y escapó de la Policía

El segundo episodio ocurrió el jueves 29 de octubre, alrededor de las 21:30, en una propiedad ubicada sobre calle Jorge Newbery, también en la zona norte de la ciudad de Cipolletti.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, un hombre abrió el portón de entrada de una vivienda y accedió sin autorización al patio, donde encontró una bicicleta Firebird rodado 29.

El sospechoso se apoderó del rodado sin ejercer fuerza ni violencia y abandonó la propiedad. Sin embargo, su comportamiento fue advertido por efectivos policiales que realizaban patrullajes preventivos en las calles cercanas al domicilio.

Los uniformados observaron al hombre cuando intentaba ocultarse entre varios vehículos estacionados sobre calle Manuel Estrada. Al advertir la presencia policial, el sospechoso abandonó la bicicleta en la vía pública y comenzó a escapar corriendo.

La maniobra desencadenó una breve persecución por las calles del sector, que terminó cuando los efectivos consiguieron interceptarlo en la esquina de Juan Bautista Alberdi y Venezuela, donde finalmente quedó detenido.

La Justicia ordenó dos meses de prisión preventiva

Por este segundo episodio, la fiscalía formuló cargos contra el hombre como presunto autor de hurto en concurso real con violación de domicilio. Además, solicitó que permaneciera detenido preventivamente durante un período de dos meses.

Para fundamentar el pedido, la acusación sostuvo que el imputado no tenía arraigo en Cipolletti y que había incumplido pautas de conducta establecidas anteriormente en otro legajo penal, circunstancias consideradas relevantes para solicitar la cautelar.

La defensa oficial no cuestionó los hechos incluidos en la formulación de cargos, aunque manifestó su oposición al encarcelamiento preventivo. En su lugar, propuso implementar medidas alternativas y pautas de conducta durante el desarrollo de la investigación.

Finalmente, la jueza de garantías interviniente hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y resolvió dictar dos meses de prisión preventiva, rechazando de esta manera las alternativas propuestas por la defensa del acusado.