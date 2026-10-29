Presunto narco neuquino fue atrapado en Río Negro con marihuana, una balanza y dinero en efectivo

Policías lo interceptaron en la vía pública de General Roca. Al requisar la mochilla que cargaba le encontraron una bolsa con marihuana y el resto de los elementos incriminantes.

El hombre de Neuquén detenido en Roca con una bolsa de marihuana, una balanza y dinero en efectivo.

Un hombre de 29 años, domiciliado en Neuquén, fue detenido en General Roca con estupefacientes luego de ser identificado por efectivos policiales durante una recorrida preventiva. Al revisar la mochila que llevaba, encontraron una bolsa con marihuana, una balanza, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, elementos que fueron secuestrados por disposición de la Fiscalía Federal.

El procedimiento se realizó minutos después de las 4 de la madrugada en la esquina de las calles 25 de Mayo y Neuquén, pleno centro de la ciudad en inmediaciones de las vías del ferrocarril. En ese sector, personal de la Comisaría 3° que realizaba tareas de prevención identificó al hombre que transportaba una mochila negra, informaron fuentes del gobierno rionegrino.

Ante las circunstancias del procedimiento, los efectivos realizaron una requisa de urgencia para descartar la presencia de armas u otros elementos que pudieran representar un riesgo. Según trascendió, en principio el hombre se habría negado a someterse al trámite de seguridad. De todos modos concretaron el control, y allí encontraron una bolsa transparente tipo Ziploc que contenía marihuana, en una cantidad no precisada.

Inicio de una causa en la Justicia Federal

Además, dentro de los elementos relevados se encontraba una balanza digital, dinero en efectivo por un total de 60 mil pesos y dos teléfonos celulares, precisa el reporte oficial.

El hallazgo motivó la intervención de la Fiscalía Federal, a través del área de atención inicial. Por disposición de la Fiscalía, se procedió al secuestro de la sustancia, la balanza, el dinero y los dispositivos móviles, mientras que el personal policial realizó las actas correspondientes para documentar el procedimiento y preservar los elementos de interés para la investigación.

La intervención quedó encuadrada en una infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos vinculados con la tenencia y venta de estupefacientes.