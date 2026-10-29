Dos detenidos por el asalto a un comercio de la calle La Esmeralda: Cómo lograron atraparlos

El hecho ocurrió el lunes. Encañonaron a las víctimas y se llevaron un teléfono, dinero y cigarrillos. La policía logró individualizarlos a las pocas horas.

Ambos sospechosos fueron detenidos el miércoles en dos allanamientos. Están acusado de haber robado a mano armada un comercio de la calle La Esmeralda de Cipolletti.

Dos hombres jóvenes fueron detenidos por el asalto a un comercio de calle La Esmeralda . Uno de ellos habría utilizado un arma de fuego para amedrentar a las víctimas. El atraco se produjo el último lunes alrededor de las 16 en un multirubro. Los ladrones ingresaron al local y tras exhibir el arma, se apoderaron de un teléfono celular Samsung A 22, cerca de 50.000 pesos en efectivo y varios paquetes de cigarrillos. Luego escaparon con rumbo desconocido.

Los damnificados alertaron al Comando Radioeléctrico de la policía y minutos después concurrieron al lugar efectivos de la Comisaría 32 , quienes realizaron entrevistas y las primeras diligencias para encausar la investigación. Entre las medidas, también recabaron imágenes de cámaras de seguridad que fueron clave para encontrar una pista.

A la vez, también convocaron al personal del Gabinete de Criminalística para recopilar rastros y otros indicios. Con el correr de las horas, la pesquisa logró datos relevantes que permitieron identificar a los presuntos autores del hecho delictivo. Se trata de Lucas Ezequiel Villa y Santiago Gastón Castro.

Dos allanamientos

Con esa información tramitaron la orden para allanar dos domicilios. Los procedimientos se llevaron a cabo el último miércoles en horas de la tarde, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 24 del barrio don Bosco.

En una de las viviendas detuvieron a uno de los sospechosos, y secuestran elementos que guardan vinculación con la causa. En tanto que el segundo autor que ya había sido individualizado, fue atrapado en horas de la noche del mismo miércoles. Ambos sujetos quedaron detenidos, acusados de haber cometido el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego". Este jueves a las 14:30 les formularán los cargos en los tribunales locales.