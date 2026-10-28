La decisión del club Cipolletti con los hinchas que salieron tarde para San Francisco.

Luego del traslado para la final contra San Martín de Formosa, hubo muchas quejas de los fanáticos.

El Club Cipolletti anunció este miércoles que reintegrará el dinero exclusivamente a los pasajeros de los dos colectivos que salieron después de las 18 y sufrieron demoras durante el traslado a San Francisco . El trámite comenzará a las 13 en la Secretaría de la institución.

Después de los inconvenientes registrados durante el viaje a San Francisco, Córdoba , para la final por el ascenso del Federal A, Cipolletti comunicó que devolverá el dinero a los hinchas afectados por las demoras en la salida de dos colectivos .

A través de un comunicado, la institución aclaró que la medida alcanza exclusivamente a los pasajeros de las dos unidades que partieron después de las 18 , quienes sufrieron retrasos respecto del horario previsto. Por lo tanto, el reintegro no incluye a quienes viajaron en los colectivos que salieron en tiempo y forma.

Según informó el club, las personas que quieran solicitar la devolución deberán acercarse a la Secretaría de Cipolletti a partir de las 13, donde recibirán las indicaciones para completar el procedimiento correspondiente.

Además, la institución aseguró que llevará un registro de los pedidos y publicará la nómina de quienes hayan solicitado el reintegro, siempre con la conformidad previa de cada persona. El objetivo, según se explicó en el comunicado, es garantizar la transparencia del proceso.

Desde el club lamentaron los inconvenientes ocasionados y agradecieron la comprensión y el acompañamiento de los hinchas que viajaron a Córdoba para alentar al Albinegro en una jornada decisiva.

La medida llega después de los problemas que afectaron a parte de la delegación de simpatizantes que se trasladó para acompañar a Cipo en la final por el primer ascenso. Con este anuncio, la institución delimitó quiénes podrán acceder a la devolución y cómo deberán realizar el trámite.

Números de un partido histórico

Más de 4.000 hinchas albinegros y cerca de 2.500 simpatizantes de San Martín de Formosa fueron protagonistas de una jornada que movilizó a más de ocho mil personas entre las parcialidades y el operativo que rodeó el encuentro.

El impacto económico estimado por la Municipalidad de San Francisco rondó los 288 millones de pesos, con beneficios para hoteles, alojamientos temporarios, restaurantes, comercios, transportistas y proveedores locales.

La movilización de Cipolletti tuvo un valor especial. El Albinegro recorrió más de 1.200 kilómetros para llegar a San Francisco, unos 300 kilómetros más que el trayecto desde Formosa. La distancia, el costo del transporte, las entradas y los gastos de comida y alojamiento no fueron suficientes para frenar a una hinchada que respondió como la de un club grande.

Las calles de la ciudad cordobesa se vistieron de blanco y negro. Las banderas, los cánticos y las caravanas de colectivos transformaron la previa en una verdadera fiesta albinegra. Hubo familias enteras, grupos de amigos y simpatizantes que organizaron el viaje por sus propios medios para acompañar al equipo en una de las citas más importantes de sus últimos 25 años.

Del otro lado, San Martín también tuvo su acompañamiento, aunque con una diferencia en la logística: parte de sus simpatizantes pudo viajar sin pagar el pasaje, gracias a los traslados gratuitos. La convocatoria tomó otra dimensión al compararla con la asistencia habitual del equipo formoseño, que durante la temporada no logró llenar su estadio, con capacidad para alrededor de 3.000 personas.