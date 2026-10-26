Tucu Peralta tras la final de Cipolletti: "Toca masticar bronca e ir por el camino largo"

El delantero del Albinegro habló con LU5 y LMC después de la derrota ante San Martín de Formosa en la final del Federal A por el ascenso directo.

Nicolás Peralta es uno de los líderes de Cipolletti en el Federal A. Fotos: Omar Novoa

Hay derrotas que necesitan tiempo para entenderse. Nicolás "el Tucu" Peralta todavía estaba intentando digerir la de Cipolletti cuando habló con LU5. El Albinegro había perdido 2-0 ante San Martín de Formosa en la final por el título y el ascenso que parecía tan cerca se había escapado. Quedaba la tristeza, el viaje de regreso y una certeza: “Ahora toca masticar bronca y buscar la Primera Nacional por el camino largo”.

“Triste, triste, angustiado, porque no pensaba que se nos iba a escapar”, reconoció el delantero, una de las piezas fundamentales del equipo de Fabián Enríquez , apenas terminó el encuentro en San Francisco, Córdoba . Peralta encontró una explicación en el desarrollo del partido: “Se encontraron con un gol al final del primer tiempo que te descoloca todo lo bien que venías haciendo”.

Sin embargo, el delantero evitó quedarse únicamente con lo sucedido: “Ahora vamos a estar tranquilos, a masticarla y pensar en lo que viene, que también se puede dar por el camino largo ”.

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El agradecimiento a los más de 4.000 hinchas

Cipolletti no estuvo solo en Córdoba. Más de 4.000 hinchas recorrieron alrededor de 1.200 kilómetros para acompañar al equipo en una final que podía devolverlo a la segunda categoría después de 25 años. La derrota no impidió que los futbolistas reconocieran ese esfuerzo. Para Peralta, el acompañamiento fue uno de los aspectos más conmovedores de la jornada: “La gente es una locura, se hizo sentir todo el tiempo. La verdad que fue impresionante”.

Después llegó un mensaje que combinó agradecimiento, disculpas y compromiso: “Agradecerle y pedirle disculpas, y que se queden tranquilos que vamos a dar pelea por el otro lado”.

Cómo sigue el Federal A para Cipo

La Reválida aparece ahora como el único camino posible. Cipolletti ingresará directamente a los cuartos de final y necesitará superar tres eliminatorias para conseguir el segundo ascenso a la Primera Nacional. “Vamos a levantarnos rápido porque ya el fin de semana que viene jugaríamos y hay que estar a la altura”, sostuvo Peralta.

Peralta es el goleador del equipo en el torneo con 9 tantos y es una fija para el DT. Llegó en la pretemporada y rápidamente se ganó su lugar. Si bien faltó por lesión en algún momento, es el mejor delantero del Capataz en el año.

El entrenador Enríquez habló con LU5 y coincidió en esa necesidad de recuperación inmediata: “Hay que levantarnos rápido, no nos podemos relajar”. Y agregó un pedido para los simpatizantes: “Sigan apoyando a este grupo bárbaro”.

Por su parte, Gonzalo Lucero describió la dimensión de la derrota con una frase contundente: “Es el día más triste de mi carrera”. Pero también advirtió: “Nos queda una segunda bala y la vamos a aprovechar”. Peralta eligió cerrar con una idea que resume el desafío que tiene por delante el Albinegro: “Hay que ir por el camino más largo, que también se puede dar”.

El camino corto terminó en San Francisco. El largo todavía puede llevar a Cipolletti a la Primera Nacional.

El camino del Federal A por el segundo ascenso

El Albinegro ingresará directamente a los cuartos de final de la Reválida, una instancia que reúne a los equipos que siguen peleando por el último lugar disponible en la segunda categoría del fútbol argentino. La ventaja es importante: Cipolletti no deberá disputar los octavos de final y se incorporará cuando queden definidos los siete clasificados de esa instancia.

El camino para ascender es concreto: deberá superar tres eliminatorias consecutivas. Primero tendrá que ganar su serie de cuartos de final, después avanzar en semifinales y finalmente imponerse en la definición por el segundo ascenso.