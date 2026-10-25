Recibimiento histórico: las mejores fotos de Cipolletti vs. San Martín de Formosa

El Albinegro cayó 2-0 ante San Martín de Formosa, pero su gente protagonizó una movilización inolvidable en Córdoba.

Cipolletti cayó por 2 a 0 ante San Martín de Formosa, pero su gente puso el color igual. Fotos: Omar Novoa.

La final del Torneo Federal A dejó una imagen amarga para Cipolletti en el resultado, pero también una postal difícil de olvidar por el acompañamiento de su gente. El Albinegro perdió 2-0 ante San Martín de Formosa en el estadio Juan Pablo Francia , de San Francisco, Córdoba , y no pudo conseguir el primer ascenso a la Primera Nacional .

Miles de hinchas recorrieron más de 1.100 kilómetros desde el Alto Valle para acompañar al equipo de Fabián Enríquez en una jornada que había generado una enorme expectativa. Desde horas antes del inicio, la tribuna destinada a Cipolletti se llenó de camisetas, banderas, bombos y familias que transformaron la previa en una verdadera fiesta albinegra.

El partido, sin embargo, terminó inclinándose para San Martín. Cipolletti tuvo las situaciones más claras durante buena parte del primer tiempo y convirtió en figura al arquero Kevin Humeller , pero no logró abrir el marcador. El conjunto formoseño fue más efectivo y encontró el 1-0 a través de Ricardo Tapia , que convirtió de cabeza luego de un tiro libre sancionado por el árbitro Matías Billione Carpio .

En el complemento, Dylan Leiva amplió la diferencia a los 13 minutos y puso el 2-0. Más tarde, la expulsión de Andrés Almirón dejó al Albinegro con un jugador menos y terminó de complicar una final que ya se había vuelto cuesta arriba.

Una jornada que quedará en la memoria

Más allá del desenlace, las imágenes del estadio reflejaron la magnitud de una movilización histórica. Hinchas de distintas generaciones acompañaron a Cipolletti en la posibilidad de volver a la segunda categoría después de 25 años, y el recibimiento quedó como una de las postales más fuertes de la campaña.

La derrota no significó el final del camino. Cipolletti seguirá compitiendo en el Reducido del Federal A, donde buscará el segundo ascenso a la Primera Nacional. El golpe fue duro, pero el objetivo todavía sigue abierto.

Estas son las mejores fotos de Cipolletti vs. San Martín de Formosa captadas por Omar Novoa: una tarde marcada por la ilusión, la derrota y un acompañamiento que volvió a demostrar la dimensión que tiene el Albinegro en toda la región.