Intentaron escapar de la Policía por Parque Norte, pero una caída terminó con la fuga

Dos motociclistas protagonizaron una peligrosa persecución en Cipolletti. Un adolescente de 16 años conducía un rodado robado y quedó involucrado en una causa judicial.

Una persecución policial a toda velocidad generó momentos de tensión en las calles de Cipolletti , cuando dos motociclistas intentaron escapar de un control de rutina . La fuga atravesó distintos barrios y terminó con ambos jóvenes interceptados.

El episodio ocurrió durante la tarde del viernes y movilizó a efectivos de distintas dependencias de la Policía de Río Negro. Los sospechosos realizaron maniobras peligrosas e incluso ingresaron a un espacio verde para intentar perder a los patrulleros.

La intervención comenzó cuando personal de la Comisaría 32° realizaba tareas preventivas en la intersección de Mengelle y Arenales . Allí, los uniformados observaron dos motocicletas que circulaban juntas y decidieron avanzar con su identificación.

Una de ellas, una Honda XR 300 de color rojo y blanco, presentaba características similares a una motocicleta denunciada como robada horas antes en el centro cipoleño. Esa coincidencia despertó las sospechas de los efectivos.

Una fuga a toda velocidad por las calles de Cipolletti

Cuando los policías intentaron detener su marcha, ambos conductores aceleraron y comenzaron una fuga a gran velocidad. Lejos de acatar las indicaciones, emprendieron una peligrosa carrera por diferentes sectores de la ciudad.

Los motociclistas continuaron por calle Mengelle, tomaron diagonal La Plata en dirección este y posteriormente avanzaron por Turrín. Durante el recorrido, los patrulleros mantuvieron una persecución constante para evitar que lograran escapar.

La situación alcanzó su momento de mayor tensión cuando los jóvenes ingresaron al Parque Norte, aparentemente con la intención de aprovechar los caminos internos y el espacio verde para despistar a los efectivos policiales.

Sin embargo, la maniobra no tuvo el resultado esperado. El conductor de la motocicleta de mayor cilindrada perdió el control del rodado y cayó al suelo, mientras su acompañante, que circulaba en otra moto, intentó auxiliarlo.

Un confuso episodio con un policía neuquino terminó detenido en Cipolletti por romper el vidrio de una casa y esconderse en una habitación. Estefania Petrella

Intervinieron tres comisarías y recuperaron una motocicleta robada

El operativo contó con la participación de efectivos de las comisarías 32°, 24° y 79°, quienes coordinaron el seguimiento y finalmente consiguieron interceptar a los dos sospechosos en el sector del barrio Villarino.

Tras identificar a los involucrados, los investigadores comprobaron que quien conducía la Honda XR 300 era un adolescente de 16 años. Además, confirmaron que el vehículo registraba una denuncia por robo radicada en la Comisaría 4°.

Por este motivo, la motocicleta quedó secuestrada y a disposición de la Justicia, en el marco de la investigación iniciada por su sustracción. El procedimiento permitió recuperar el rodado que era buscado por las autoridades.

En tanto, el segundo involucrado era un joven mayor de edad que conducía una Honda Wave de 110 centímetros cúbicos. Aunque el vehículo no presentaba requerimientos judiciales, fue retenido por personal municipal.

Qué resolvió la Justicia tras la persecución

La fiscal Alejandra Altamira intervino en el procedimiento y dispuso que ambos jóvenes quedaran vinculados a una investigación por el presunto delito de encubrimiento, relacionado con la motocicleta que tenía pedido de secuestro.

Debido a que uno de los involucrados tenía 16 años, se solicitó la intervención del organismo provincial de protección de menores. Posteriormente, el adolescente fue entregado a sus padres, mientras continúa vinculado a la causa.

De esta manera, la persecución terminó con dos jóvenes identificados, una motocicleta robada recuperada y dos vehículos secuestrados. La investigación judicial continuará para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.