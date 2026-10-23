El Brujo Atahualpa rinde tres "finales": ¡Ya tiene al campeón del Federal A, Copa Libertadores y Sudamericana!

Basándose en los astros y las cartas, arriesga vía LM Cipolletti a los próximos campeones. ¿Asciende Cipolletti? ¿El Pincha podrá con Palmeiras? ¿Boca levanta la Copa?

¡Vos fuma! El Brujo Atahualpa la tiene clara.

La región, el país y el continente estarán pendientes de las tres apasionantes definiciones futboleras que se avecinan . Nada menos que las aguardadas finales del Federal A, Copa Sudamericana y Copa Libertadores , que se dirimirán en ese orden. Con el equipo más popular del Alto Valle como protagonista de la primera, con Boca involucrado en la segunda y con Estudiantes intentando agrandar su leyenda en torneos internacionales en el otro plato fuerte de este combo imperdible.

Una ocasión sumamente ideal, entonces, para la reaparición pública del consagrado Brujo Atahualpa con sus siempre esperados pronósticos deportivos. Y el gurú más famoso de la zona aceptó el desafío de adelantar, basándose en los astros y las cartas , qué sucederá en los decisivos partidos que paralizarán al mundo futbolero desde este domingo.

Sí, porque en pocas horas se conocerá al primer ascendido del Federal A , en la batalla deportiva de San Francisco, Córdoba , que Cipolletti animará ante San Martín de Formosa con una multitud alentando en la tribuna al equipo de nuestra ciudad.

Miles de hinchas de Cipo viven una semana especial y acompañarán al equipo. Omar Novoa

Luego, por orden cronológico, el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, conoceremos al vencedor de la Copa Sudamericana. ¿Podrá Boca volver a ganar un título internacional tras casi 20 años?

Una semana más tarde, Estudiantes, que viene de cargarse a dos grandes de Brasil como Corinthians y Flamengo, intentará en Montevideo, Uruguay, completar la proeza y levantar su quinta Libertadores frente a otro cuco del vecino país: el poderoso Palmeiras. ¿Le alcanzará con el envión y la mística al León?

Paso a paso, el Brujo se la juega

Boca-Mineiro: "Tras estudiar con mis armas el partido final de la Sudamericana, noto con más energías y mejor aspectado a Boca . Va a ser sufrido, nada fácil, quizá con expulsiones. Pero el campeón será el xeneize ".

Estudiantes-Palmeiras: "Lamentablemente, en última instancia, en los últimos minutos Palmeiras sacará la diferencia y levantará la Copa . Estudiantes va a luchar, dará pelea, tiene un buen técnico pero el Verdao se desquitará de la final perdida el año pasado en la Libertadores 2025".

Cipolletti-San Martín de Formosa: "Los formoseños hicieron un campañón y Cipo fue de menor a mayor y llega en su mejor momento. Partido cerrado, ellos vienen con la sangre en el ojo por perder la final de la temporada anterior y el Albinegro acaba de celebrar su centenario. Los dos se juegan la vida. Los astros y las energías estarán a favor del equipo del Alto Valle . Cipolletti no tiene nada en contra, le pongo todas las fichas. Cipo va a ascender".

Omar Novoa

¿Se cumplirán las predicciones del Bruji Atahualpa? Al menos en lo que al Federal A respecta, ojalá que vuelva a acertar para que se desate la fiesta de toda la región.