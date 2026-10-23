Violento choque entre un auto y una moto en Cipolletti: una mujer fue trasladada al hospital

El siniestro ocurrió durante la tarde de este viernes. La motociclista recibió asistencia del SIARME y fue hospitalizada.

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil movilizó a personal policial, agentes municipales y equipos de emergencias durante la tarde de este viernes en Cipolletti .

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:13 sobre calle Pacheco al 350, uno de los sectores de circulación vehicular de la ciudad. El episodio involucró a dos conductoras y obligó a desplegar un operativo de asistencia, prevención y peritajes.

Según la información policial, los efectivos que llegaron al lugar encontraron a una mujer tendida sobre la cinta asfáltica, luego de protagonizar una colisión mientras circulaba a bordo de una motocicleta Honda Titan. La conductora permanecía en el suelo cuando arribaron los uniformados.

El otro vehículo involucrado fue un Volkswagen High Up, también conducido por una mujer, cuya identidad no trascendió. Ante la situación, los agentes solicitaron asistencia sanitaria y la intervención de personal de Tránsito Municipal para ordenar la circulación.

La mujer recibió asistencia médica del SIARME. LM Cipolletti

Una mujer fue trasladada al hospital de Cipolletti

El pedido de una ambulancia se realizó a las 14:22, mientras los efectivos policiales permanecían en el lugar para resguardar a la motociclista y evitar nuevos incidentes durante las tareas de asistencia y prevención.

Apenas dos minutos después, a las 14:24, arribó una ambulancia del SIARME, cuyos profesionales comenzaron a brindar atención médica a la mujer que se encontraba sobre el asfalto. El personal sanitario evaluó su estado y dispuso su derivación.

Finalmente, alrededor de las 14:30, la motociclista fue trasladada al hospital de Cipolletti para recibir una evaluación médica más exhaustiva.

Cómo se produjo el choque sobre calle Pacheco

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía, el Volkswagen High Up circulaba por calle Pacheco en sentido suroeste-noreste cuando se habría producido una maniobra de incorporación a la arteria que terminó desencadenando la colisión.

La información preliminar indica que, al intentar incorporarse desde el sector noroeste hacia el suroeste, la conductora del automóvil no habría advertido la presencia de la motocicleta, por lo que ambos vehículos terminaron impactando.

El accidente ocurrió en calle Pacheco en dirección a la salida. LM Cipolletti

Cortes de tránsito y pericias de Criminalística

Mientras se desarrollaba el operativo sanitario, la Policía solicitó la intervención del Gabinete de Criminalística, con el objetivo de realizar las pericias necesarias para reconstruir las circunstancias del siniestro y documentar los elementos encontrados.

Una vez finalizadas las primeras diligencias, las autoridades dispusieron el traslado de la motocicleta Honda Titan y del automóvil Volkswagen High Up a una dependencia policial, donde quedaron bajo resguardo mientras continúa el procedimiento.

La medida se adoptó con el objetivo de aguardar los resultados médicos de las lesiones de la motociclista, información que será relevante para definir la continuidad de las actuaciones vinculadas con el siniestro vial.