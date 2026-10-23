Un camión enganchó cables de alta tensión y provocó un corte de tránsito en el ingreso a Cipolletti

El vehículo de gran porte enganchó el tendido eléctrico y habría quedado energizado. Trabajan Edersa, Policía y Tránsito.

Un camión enganchó un cable de alta tensión en Cipolletti y genera complicaciones al tránsito.

Un camión con acoplado que transportaba otro vehículo de gran porte protagonizó un incidente este viernes por la tarde en Cipolletti , luego de enganchar cables del tendido eléctrico cuando salía de la zona de la Terminal de Ómnibus.

El episodio ocurrió alrededor de las 14:30 sobre calle Pacheco , uno de los principales accesos a la ciudad. La situación obligó a interrumpir la circulación vehicular y desplegar un operativo de emergencia con intervención de diferentes organismos.

Según la información conocida hasta el momento, el transporte llevaba otro camión sobre su estructura y, al intentar avanzar, la parte superior del vehículo trasladado enganchó cables de alta tensión que atravesaban el sector, generando una situación de riesgo .

Como consecuencia del incidente, el camión habría quedado energizado por el contacto con el tendido eléctrico, por lo que fue necesario impedir su desplazamiento hasta garantizar las condiciones de seguridad para el transportista y las personas que circulaban por la zona.

Edersa trabaja para cortar la energía

Personal de Edersa se presentó en el lugar para intervenir sobre la infraestructura eléctrica afectada. Las tareas contemplan la interrupción preventiva del suministro energético, necesaria para permitir el retiro del transporte sin exponer a los trabajadores a una descarga.

Una vez que se garantice la ausencia de tensión eléctrica, los operarios podrán avanzar con las maniobras para liberar el vehículo y evaluar las condiciones del tendido. Posteriormente, se buscará restablecer el suministro eléctrico en el sector afectado.

Mientras se desarrolla el procedimiento, el tránsito permanece interrumpido sobre el ingreso a Cipolletti por calle Pacheco. La medida busca evitar nuevos incidentes y facilitar el trabajo de los equipos que intervienen en la emergencia.

En el lugar también trabaja personal de la Policía de Río Negro y agentes de Tránsito, encargados de controlar la circulación, resguardar el perímetro y evitar que automovilistas o peatones se acerquen a la zona comprometida.

Un hombre quedó tendido en el suelo y fue asistido por el SIARME

En paralelo al incidente eléctrico, se registró otra situación que requirió la presencia de personal sanitario. Un hombre quedó tendido sobre el suelo en el mismo sector, aunque todavía no se confirmaron las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

Ante esta situación, intervino personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME), que acudió al lugar para brindar asistencia. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre el estado de salud del hombre.

Tampoco se confirmó si este segundo episodio guarda relación directa con el camión que enganchó los cables o si se trató de un hecho independiente registrado durante el operativo.