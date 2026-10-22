El accidente ocurrió frente al ACA, en el cruce con Toschi. El SIARME asistió al conductor de la moto, que sufrió golpes.

Choque entre un auto y una moto en la Ruta 22: dos personas cayeron sobre el asfalto. Foto: Gentileza (Miguel Ángel Parra).

Un auto y una moto protagonizaron un accidente de tránsito este jueves en Cipolletti . El choque ocurrió sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura del ingreso por calle Toschi, frente a la estación de servicio ACA .

Según la información preliminar, dos personas circulaban en la moto cuando, por causas que se investigan, el rodado menor tocó al auto y sus ocupantes cayeron sobre el asfalto.

Tras el impacto, efectivos policiales y personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME) acudieron al lugar.

El conductor de la moto fue atendido por los golpes que sufrió en la caída. Por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias del accidente.

Murió una joven y otro sufrió heridas graves en un impresionante choque entre dos motos y un auto

Una joven falleció en General Roca como consecuencia de las heridas que sufrió en un choque en el que intervinieron dos motos y un Volkswagen Bora. Mientras que hay otro joven internado en grave estado de salud.

El incidente vial se produjo durante la madrugada de este jueves en la esquina de la Avenida Roca y la calle Alsina, pleno centro de la ciudad. De acuerdo a las primeras informaciones surgidas, las dos motos circulaban juntas por avenida Roca, desde Ruta 22 en dirección a la zona norte, cuando impactaron contra el vehículo que cruzó por Alsina.

En uno de los rodados menores iban dos personas, mientras que en la otra solo el conductor, que sería un adolescente de 17 años.

Producto del choque, que fue con suma violencia de acuerdo a las fotos que publican medios locales, los tres motociclistas fueron trasladados en ambulancia, con código rojo, al hospital Francisco López Lima.

Horas más tarde se produjo la muerte de una chica. Lo confirmó la directora del nosocomio al sitio ANRoca. Además, agregó que un joven de 18 años permanece en estado grave, en tanto que otra de las personas asistidas presenta lesiones leves y permanecía en el área de guardia.