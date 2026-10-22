Murió una joven y otro sufrió heridas graves en un impresionante choque entre dos motos y un auto

El incidente ocurrió durante la madrugada de este jueves. Se presume que las dos motos circulaban por una avenida e impactaron contra un VW Bora que se habría cruzado.

Las dos motos quedaron destrozadas producto del impacto contra el VW Bora. Una joven murió tras el choque. Ocurrió en pleno centro de General

Una joven falleció en General Roca como consecuencia de las heridas que sufrió en un choque en el que intervinieron dos motos y un Volkswagen Bora. Mientras que hay otro joven internado en grave estado de salud.

El incidente vial se produjo durante la madrugada de este jueves en la esquina de la Avenida Roca y la calle Alsina, pleno centro de la ciudad. De acuerdo a las primeras informaciones surgidas, las dos motos circulaban juntas por avenida Roca, desde Ruta 22 en dirección a la zona norte, cuando impactaron contra el vehículo que cruzó por Alsina.

En uno de los rodados menores iban dos personas, mientras que en la otra solo el conductor, que sería un adolescente de 17 años.

Producto del choque, que fue con suma violencia de acuerdo a las fotos que publican medios locales, los tres motociclistas fueron trasladados en ambulancia, con código rojo, al hospital Francisco López Lima.

Horas más tarde se produjo la muerte de una chica. Lo confirmó la directora del nosocomio al sitio ANRoca. Además, agregó que un joven de 18 años permanece en estado grave, en tanto que otra de las personas asistidas presenta lesiones leves y permanecía en el área de guardia.

Se inició una investigación

El siniestro dejó una imagen estremecedora en el lugar, lo que indica la rudeza del impacto. Las dos motos quedaron destrozadas y tanto en la calle como en la vereda quedaron esparcidos trozos de plástico y otras piezas de los rodados. Se pudieron observar asimismo al menos dos cascos. También el auto resultó con daños.

Personal policial acudió a la escena para realizar las primeras diligencias que serán aportadas a la causa que inició el Ministerio Público Fiscal. Los efectivos acordonaron el área para preservar la escena e impedir que se acercaran los curiosos que se habían reunido en la esquina. También habían convocado al equipo del Gabinete de Criminalística para que efectuaran las pericias de rigor que aporten información en busca de determinar si hubo responsabilidades entre los conductores.