Ocurrió durante la tarde de este sábado en Paso Córdoba. Los amigos contaron que no pudo salir a la orilla y pidieron ayuda a personas que navegaban en tablas.

Tres jóvenes se arrojaron al río en Paso Córdoba, Aseguran que pidieron ayuda a gente que navegaban en tablas y se la negaron.

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó durante la tarde de este sábado en la zona Paso Córdoba , en General Roca, para dar con un joven de 18 años que desapareció en las aguas del río Negro luego de arrojarse junto a otros dos amigos. Por el hecho, la Fiscalía ordenó imputar por abandono de persona al instructor de una actividad acuática que se encontraba en el sector y no les habría brindado auxilio.

La alerta se activó a partir de un aviso sobre la posible presencia de un cuerpo flotando en el río, detrás de la confitería ubicada en el sector del parador. De inmediato acudieron móviles del Destacamento 166° de Paso Córdoba, cuyos efectivos entrevistaron a personas que pasaban la tarde en la costa y confirmaron haber visto a alguien arrastrado por la fuerte correntada hasta perderlo de vista.

Con el avance de las primeras averiguaciones, el personal policial estableció que en realidad tres jóvenes habían ingresado al agua y que uno de ellos, de 18 años no logró regresar a la orilla, informaron fuentes de la fuerza.

Ante la emergencia, se dio intervención a los Bomberos Voluntarios, quienes iniciaron rastrillajes y se notificó a Prefectura Naval Argentina a través del sistema 911 Río Negro Emergencias para sumarse a las tareas de rescate.

Acusado por abandono de persona

Según los testimonios recabados en el lugar por el personal del Destacamento 166°, los jóvenes pidieron ayuda a un grupo que practicaba deportes acuáticos sobre tablas, pero no recibieron asistencia.

Informada de esta situación, la Fiscalía de turno dispuso trasladar al profesor responsable hacia la Comisaría 48° de Barrio Mosconi para notificarlo de su imputación por el delito de "abandono de persona", mientras continúan las diligencias y los rastrillajes en el río.