Ángel Andrés Carrillo, de 29 años, cumplía arresto domiciliario por una condena de robo calificado. Su última señal de GPS lo ubicó en General Roca.

La Policía de Río Negro continúa con una búsqueda de un delincuente que cortó su tobillera mientras cumplía arresto domiciliario.

La Policía de Río Negro continúa con la búsqueda de un hombre de 29 años que se fugó de una granja de rehabilitación de Cervantes , donde cumplía arresto domiciliario en el marco de una condena por robo calificado.

El prófugo fue identificado como Ángel Andrés Carrillo , quien cortó su tobillera electrónica y abandonó el dispositivo de monitoreo en la vía pública. Su último registro de ubicación fue detectado en la zona norte de General Roca.

Desde que se conoció la evasión, efectivos de distintas unidades policiales intervienen en la búsqueda del condenado, mientras que la Fiscalía ordenó su inmediata detención e inició una nueva investigación penal por lo ocurrido.

El alerta se emitió el jueves, alrededor de las 18.41, cuando operadores de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) advirtieron que el hombre había cortado el dispositivo que permitía controlar sus desplazamientos.

A partir de esa comunicación, efectivos de la Comisaría 22° de Cervantes acudieron al establecimiento de rehabilitación, ubicado en el sector de Puente Cero, para obtener información sobre las circunstancias en las que se produjo la fuga.

Cortó la tobillera electrónica y escapó hacia General Roca

En el lugar, los uniformados entrevistaron al encargado de la granja, quien manifestó que Carrillo se había retirado cerca de las 17.50, sin informar hacia dónde se dirigía ni los motivos por los cuales abandonaba el establecimiento.

De acuerdo con la información recabada durante las primeras actuaciones policiales, el hombre se había llevado tanto la tobillera electrónica como el equipo rastreador que utilizaba para cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia.

Los datos aportados por el sistema de monitoreo permitieron orientar la búsqueda hacia General Roca, donde se había registrado la última señal de GPS antes de que los operadores perdieran la posibilidad de conocer su ubicación.

En ese contexto, personal de la Comisaría 21° encontró el dispositivo abandonado sobre avenida Roca al 3200, frente al domicilio de la madre del prófugo. El hallazgo coincidió con el último punto registrado por el sistema.

Sin embargo, la recuperación del equipo no permitió establecer el paradero del condenado. A partir de ese momento, la búsqueda quedó en manos de los efectivos policiales, sin la posibilidad de continuar rastreando sus movimientos mediante el dispositivo.

La Justicia ordenó su inmediata detención

Carrillo cumplía arresto domiciliario por una condena de robo calificado y permanecía alojado en la granja de rehabilitación bajo un régimen de monitoreo electrónico, que permitía a las autoridades controlar el cumplimiento de la medida judicial.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía en turno dispuso la apertura de un nuevo legajo por el delito de evasión y ordenó que el hombre sea detenido inmediatamente en caso de ser localizado.

En el procedimiento participaron efectivos de las comisarías 21° de General Roca y 22° de Cervantes, además de personal de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico, que detectó la interrupción del seguimiento.

Mientras continúa la búsqueda del prófugo en Río Negro, las autoridades policiales solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizar al hombre de 29 años y ponerlo nuevamente a disposición de la Justicia.

Quienes cuenten con datos sobre su posible paradero pueden comunicarse con la línea de emergencias 911 o acercarse a la unidad policial más cercana. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre su recaptura.