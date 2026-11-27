Los cipoleños Martín y Pablo Romano son parte del Grupo de Cohetería Experimental de la Universidad de la Plata y participarán en un certamen internacional.

De Cipolletti al espacio: los hermanos Romano, el orgullo regional en la mayor competencia de cohetes del mundo

Dos cipoleños están llegando muy alto, y no es una forma de decir. Los hermanos Martín y Pablo Romano , que se formaron en escuelas técnicas de la región, integran el Grupo de Cohetería Experimental de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que fue admitido para competir en la International Rocket Engineering Competition (IREC), la competencia de cohetería universitaria más grande del mundo.

Sus historias comenzaron en los técnicos de la ciudad y fue aquí donde comenzó esta historia. Pablo cursó sus estudios secundarios en el CET 9 , mientras que Martín lo hizo en la EPET 14 de Neuquén. Tras terminar el secundario, ambos se mudaron a La Plata para estudiar ingeniería: Pablo eligió Ingeniería Electrónica y Martín, Ingeniería Aeroespacial . "Luego de transcurridos algunos años de carrera logramos entrar al Grupo de Cohetería Experimental del CTA en la UNLP", cuenta Martín.

El Grupo de Cohetería Experimental forma parte del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) , un centro de investigación que funciona dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Está integrado por estudiantes avanzados de distintas carreras: hasta ahora participaron futuros ingenieros electrónicos, mecánicos y aeroespaciales.

Actualmente son alrededor de 30 integrantes y, de ellos, solo cuatro provienen del interior del país: un joven de Mendoza, una joven de Tierra del Fuego y los dos cipoleños.

Hitos: de los 500 metros a la competencia internacional

El camino del grupo se fue construyendo paso a paso. En 2024 fue el primer lanzamiento. El objetivo era simplemente lanzar un cohete, y lo lograron: voló a 500 metros de altura. En septiembre de este año lograron avanzar en el sistema de recuperación robusto. Con un cohete de mayor tamaño, que alcanzó 270 metros, validaron un sistema de recuperación. La altura no era lo importante, sino comprobar que funcionara.

En el presente ya cuentan del salto internacional: con la experiencia acumulada en distintas áreas, decidieron afrontar el desafío de participar en el IREC.

Una competencia donde gana quien más se acerca

El IREC reúne a universidades de todo el mundo, y su criterio de puntaje tiene una particularidad: no gana el cohete que vuela más alto, sino el que llega más cerca de la altura objetivo. Volar de más o de menos resta puntos por igual.

Hay categorías de combustible líquido y de combustible sólido, y para cada una se puede apuntar a 30.000 o a 10.000 pies. El equipo de la UNLP, que debuta en la competencia, se anotó en la categoría de 10.000 pies (unos 3 kilómetros) con combustible sólido.

La UNLP es la segunda universidad argentina admitida en la competencia, después del ITBA de Buenos Aires, y la primera universidad pública del país en lograrlo. La admisión se definió según la experiencia demostrada en lanzamientos anteriores y el diseño preliminar presentado.

Este hito llega de la mano de su esfuerzo, formación y capacidad de trabajo en equipo. Sin embargo, costear su participación no es menor. Por este motivo, se encuentran en la búsqueda de financiación. La convocatoria está dirigida a empresas, comercios, emprendedores y vecinos que quieran y puedan acompañar el proyecto educativo. En Instagram los pueden encontrar como @gce_unlp.

Acrux, el cohete que mira al Sur

El cohete presentado se llama Acrux, en homenaje a la constelación que se usaba antiguamente para navegar en el hemisferio sur. Martín fue quien eligió el nombre y quien detalló que tendrá 3 metros de altura, pesará 13 kilos y utilizará un conjunto de aerofrenos para alcanzar con precisión los 10.000 pies.

Los hermanos Romano tienen un rol clave: están a cargo de la electrónica del cohete.

Estudiar y construir un cohete a la vez

Todos los integrantes del grupo cursan sus carreras mientras llevan adelante el proyecto, así que dedican cada momento libre a trabajar en él. "El lado positivo es poder finalmente aplicar todo lo que uno fue adquiriendo durante estos años de carrera en las distintas materias", destaca Martín.

Desde Cipolletti, dos jóvenes demuestran que con formación técnica, esfuerzo y constancia se puede llegar muy lejos: en este caso, hasta los 3.000 metros de altura y a una competencia de nivel mundial.