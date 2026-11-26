Ocurrió en un domicilio del barrio Anai Mapu durante un allanamiento. Tres hombres están acusados. Solo uno se presentó a la audiencia de formulación de cargos.

Exequiel Urquijo fue imputado por la tenencia de armas de fuego sin autorización. Lo acusan de haber descartado a la casa del vecino un revolver y una caravina. Hay otros dos sospechosos que no asistieron a la audiencia.

Un hombre de 25 años de edad identificado como Ezequiel Daniel Urquijo fue imputado como coautor del delito de "tenencia de armas de fuego" de uso civil sin la debida autorización legal.

Según la acusación descripta Adjunta por la fiscal Yesica Montenero en la audiencia de formulación de cargos realizada este jueves, el imputado, junto con otras dos personas que tendrían relación familiar , habría intentado deshacerse de una carabina y un revólver arrojándolos al patio de un vecino durante un allanamiento policial realizado en un domicilio ubicado en la calle 17 de Julio al 1500, casi Naciones Unidas, en el barrio Anai Mapu.

La fiscal precisó que el procedimiento se realizó el 1 de junio último, minutos antes de la 1:25 de la madrugada, por una orden emitida por la jueza de Garancías Rita Lucía. Destacó que al advertir la llegada del personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, los sospechosos arrojaron las armas hacia el patio de una propiedad lindera.

Con la autorización expresa del vecino damnificado, los investigadores ingresaron al patio contiguo y secuestraron un revólver calibre 22 y un arma de fuego tipo carabina del mismo calibre, cuya numeración se encontraba parcialmente cubierta con cinta. Posteriormente, los peritos determinaron que ambos elementos eran aptos para efectuar disparos.

Las pruebas incriminantes

Para fundamentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó el acta del procedimiento policial, el informe pericial del Gabinete de Criminalística y los certificados oficiales que acreditan que ninguno de los tres hombres posee permiso legal para tener o portar armas.

El defensor oficial Horacio Briges Doyhenard, quien asistió técnicamente al imputado, no se opuso a la formulación de cargos; sin embargo, expresó que no quedó claro el hecho que se le imputa.

Luego de escuchar a las partes, la jueza Lucía dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Al finalizar la audiencia, la fiscalía pidió reprogramar el encuentro para los otros dos sospechosos que fueron notificados, pero no se presentaron.