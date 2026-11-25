Registraba una orden de captura en su provincia y andaba buscando refugio en la región. Cómo y dónde lo encontraron.

Un hombre de 31 años que contaba con un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Tucumán fue detenido en Fernández Oro durante un procedimiento preventivo realizado por efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) .

El operativo se concretó sobre calle Criollita , en cercanías del cruce con la Ruta Nacional 22 , mientras los motoristas llevaban adelante recorridas de control e identificación de personas.

Al consultar los datos del ciudadano en los sistemas informáticos policiales, constataron que registraba una orden de captura activa solicitada por la Fiscalía de Instrucción de la I° Nominación de Monteros, provincia de Tucumán, en el contexto de una causa por hurto simple .

En medio de la sorpresa y tras dar intervención a la autoridad judicial correspondiente y siguiendo sus directivas, el hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría 26°, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

Amplio despliegue en las calles céntricas

La detención del sujeto fue posible gracias al amplio despliegue que se realizó en la noche del lunes en calles estrátegicas de la vecina ciudad. El trabajo articulado entre la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y la comisaría 26 claramente da sus frutos.