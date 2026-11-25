Asumió en las últimas horas un exigente desafío en un Hospital muy importante de la zona. Alegría en el pueblo y quienes la conocen.

Momento histórico para Valeria Muñoz, la rubrica en los papeles de su designación. Ya es la nueva directora del Hospital de Chimpay.

El Ministerio de Salud de Río Negro puso oficialmente en funciones a la enfermera Valeria Muñoz como nueva directora del Hospital Área Programa Chimpay . El recambio de autoridades se concretó en el marco de las políticas provinciales orientadas a optimizar la atención sanitaria y fortalecer los servicios públicos en la región del Valle Medio.

La ceremonia de asunción fue encabezada por la secretaria de Salud provincial, Marina Deorsola , y contó con la presencia y el acompañamiento de los trabajadores y la comunidad hospitalaria local. La designación generó alegría en la comunidad y en sus allegados ya que "es un premio a tanto esfuerzo, un honor", aseguran.

Durante el acto, la funcionaria explicó los motivos del recambio y el nuevo esquema de trabajo que se implementará en la institución: “La directora saliente presentó la renuncia, la tomamos y pusimos en funcionamiento a la nueva directora. La idea nuestra es que la enfermera quede como directora a cargo junto con el acompañamiento de Javier Medin -en el último tiempo interventor-, para armar equipo de conducción. Los hospitales no deben ser unipersonales sino que tiene que haber un equipo” , sostuvo Deorsola.

En la misma oportunidad, las autoridades provinciales brindaron un reconocimiento especial a Erica Narvaez, directora saliente, quien cerró un ciclo de siete años de gestión institucional al frente del nosocomio rionegrino.

Reestructuración interna y fortalecimiento de recursos

Al referirse a las condiciones actuales del establecimiento y los desafíos por delante, Marina Deorsola destacó el crecimiento en infraestructura y personal que atraviesa la institución: “Hospital nuevo, ediliciamente muy lindo, han ingresado muchos recursos humanos —mucamas, choferes y médicos—. La idea es estructurar nuevamente el Hospital y acomodar muchas cuestiones”, remarcó.

Por su parte, el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, valoró la dedicación sostenida por Narvaez durante su mandato y ratificó el rumbo sanitario de la provincia. "Tal como fijó el Gobernador Alberto Weretilneck, seguimos trabajando en toda la provincia para fortalecer el sistema público de salud", señaló el funcionario.

Respecto a la etapa que inicia Valeria Muñoz, el titular de la cartera sanitaria precisó los objetivos prioritarios que guiarán su conducción:

Integración interna: consolidar los equipos de trabajo institucionales haciendo foco en la labor conjunta.

Cobertura sanitaria: profundizar la accesibilidad, la promoción, la prevención y la atención de la salud.

Articulación local: construir sinergias interinstitucionales consideradas fundamentales para el desarrollo de la localidad.

Al darle la bienvenida formal y desearle éxito en sus funciones, Thalasselis destacó que esta designación de la nueva directora reafirma el compromiso del Gobierno provincial de continuar descentralizando la gestión y garantizando el acceso a una salud pública de calidad en cada localidad del territorio rionegrino.