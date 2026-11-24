Tanto en el barrio 432 viviendas como en el ambiente de la educación expresaron gran tristeza en las redes. Florencia, una mujer especial y un final espantoso.

Florencia era una vecina muy querida en el barrio. Ex directora de colegio, también la recuerdan con cariño en Educación.

Continúa la conmoción en Cipolletti atraviesa tras la muerte violenta de Florencia Ferreyra , viuda de Bongiovanni, una vecina de 94 años ampliamente reconocida por su trayectoria en la educación y por ser una de las pobladoras fundacionales del complejo habitacional 432 Viviendas . Mientras la Justicia avanza con la investigación y mantiene detenidos a dos sospechosos -entre ellos, un nieto de la víctima-, vecinos, exalumnos y allegados multiplican las muestras de afecto y el reclamo de esclarecimiento.

A lo largo de su vida, Florencia dejó una huella imborrable tanto en el ámbito educativo local, donde se desempeñó como directora de la Escuela N.º 221 , como en la vida cotidiana de su barrio . Quienes compartieron años con ella la recuerdan por su calidez, su vocación y su cercanía permanente con la comunidad.

Desde el Consorcio 432 Viviendas emitieron un comunicado expresando su pesar ante la pérdida de "una de las pioneras de nuestro barrio" y acompañando a la familia en este difícil momento. En la misma línea, sus exalumnos y vecinos destacaron su calidad humana.

Por ejemplo, Nélida, quien fuera su compañera y alumna, lamentó la noticia en redes sociales: "¡Imposible de aceptarlo! Mi querida directora, QEPD". Por su parte, Rossy evocó su paso por la institución educativa: "Me quedo con lo bueno de cuando fue mi directora en el colegio 221 y con los años, cada vez que nos encontramos, fue con un lindo abrazo".

Un amplio operativo se desplegó en el barrio 432 viviendas donde murió la señora. Antonio Spagnuolo.

Viviana la definió como "una gran persona, docente de alma, vecina de siempre; no merecía morir de esta manera", mientras que Lorena, quien solía atenderla en su peluquería, expresó: "Fue una abuela increíble, voy a extrañar verla llegar a arreglarse el pelito conmigo. Solo espero que su alma encuentre paz y los culpables paguen".

Por su parte, Jessi, esposa de uno de sus nietos, le dedicó un emotivo mensaje destacando su hospitalidad: "Una mujer buena, de esas que ya no hay. De palabra dulce, de mate siempre listo y de corazón enorme. Gracias por haberme recibido como una nieta más".

El avance de la investigación judicial

El hecho salió a la luz alrededor del mediodía del pasado sábado, cuando personal policial y de salud acudió a un departamento ubicado en la Tira J, Entrada 27, sobre calle Arenales al 800, tras el aviso de un familiar. Al ingresar, constataron que la mujer yacía sin vida en una habitación, al costado de la cama, con hematomas en distintas partes del cuerpo.

Ante la evidencia de una muerte violenta, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por la fiscal Eugenia Vallejos, junto con la Policía de Río Negro, activó de manera preventiva el protocolo por femicidio para resguardar la escena bajo la hipótesis de máxima gravedad.

La mujer era muy querida en el barrio. Antonio Spagnuolo

Durante las primeras diligencias, un testimonio resultó clave para los investigadores: un vecino declaró que cerca del mediodía dos hombres le pidieron prestado un destornillador para forzar la puerta del inmueble, argumentando que la anciana no respondía a los llamados. Tras demorar inicialmente a cuatro personas y realizar un allanamiento a última hora del sábado, la Justicia dispuso la detención de dos hombres. Entre ellos se encuentra un nieto de la víctima que convivía con ella.

Con la autopsia y las audiencias de formulación de cargos en marcha para determinar la mecánica exacta del crimen, el barrio de las 432 Viviendas y toda la ciudad aguardan respuestas bajo una misma consigna que se repite en cada mensaje de despedida: justicia por Florencia.