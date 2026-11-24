Nuevos sectores se suman al recambio de luminarias led y un nuevo barrio contará con un operativo especial de limpieza.

La Municipalidad de Cipolletti avanza con dos iniciativas destinadas a mejorar los espacios públicos de la ciudad. Esta semana comenzará el recambio de luminarias en el Distrito Vecinal Noreste y se realizará una nueva edición de Cipo Limpia.

Las intervenciones forman parte de los programas municipales orientados a fortalecer la seguridad vial , optimizar los servicios públicos y mejorar las condiciones de los barrios, tanto en materia de iluminación como de mantenimiento urbano.

En el caso del alumbrado público, los trabajos están comprendidos en una de las últimas etapas del Plan Cipo 100% LED , que busca completar la modernización del sistema de iluminación en diferentes sectores de la ciudad.

Comienza el recambio de luminarias en el Distrito Vecinal Noreste

Desde el Departamento de Alumbrado Público informaron que las tareas comenzarán esta semana en el Distrito Vecinal Noreste (DVNe), particularmente sobre calle Los Notros, en el tramo comprendido entre Venezuela y Domingo Savio.

Los trabajos corresponden a la obra denominada “Parque Industrial, Patagonia (DVNe) y otros”, que contempla la instalación de aproximadamente 1.700 luminarias LED, además de 52 postes y brazos de alumbrado en distintos sectores.

La incorporación de esta tecnología tiene como objetivo mejorar la visibilidad durante las horas nocturnas, incrementar la eficiencia energética y reducir los costos vinculados tanto al mantenimiento de las instalaciones como al consumo eléctrico.

El cronograma municipal también incluye intervenciones en el sector de Cuatro Esquinas, donde se avanzará con el reemplazo de los artefactos existentes por otros de tecnología LED, como parte del proceso de modernización del servicio.

Además, durante los próximos días se finalizará la colocación de columnas de alumbrado sobre las calles San Rafael y San Luis, en el marco de las obras de la bicisenda de Moyano.

Estas intervenciones también están vinculadas con la nueva rotonda de San Luis y Santa Cruz, un sector donde el Municipio busca mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a automovilistas, ciclistas y peatones.

Estefania Petrella

Cipo Limpia: cuándo y dónde será la próxima jornada

Por otra parte, la Secretaría de Servicios Públicos llevará adelante una nueva edición del programa Cipo Limpia, una iniciativa que permite a los vecinos deshacerse de residuos voluminosos acumulados en sus viviendas y patios.

El operativo se desarrollará durante el viernes 27 y sábado 28 de noviembre, en el cuadrante comprendido por las calles Venezuela, Perón, Illia y Naciones Unidas, con personal municipal destinado a las tareas de recolección.

Según el cronograma establecido, durante la primera jornada los trabajos se realizarán entre las 7 y las 14 horas, mientras que el sábado el operativo comenzará a las 7 y finalizará al mediodía.

Entre los elementos que podrán retirar los trabajadores municipales se encuentran electrodomésticos de gran tamaño, como termotanques, cocinas y calefactores, además de muebles en desuso, ramas, escombros, hierros y chapas acumulados en los domicilios.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos que depositen estos residuos sobre las veredas, procurando no obstaculizar la circulación peatonal y facilitando el acceso del personal encargado de realizar las correspondientes tareas de recolección.

Uno de los principales objetivos del programa es prevenir la formación de microbasurales, evitar que los residuos voluminosos terminen abandonados en terrenos baldíos y promover una gestión adecuada de los desechos domiciliarios.