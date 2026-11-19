El plan provincial incluye hospitales, escuelas, rutas y redes de servicios. Hay 346 obras terminadas y otras 159 en ejecución.

Río Negro tiene 633 obras en marcha: cuáles son los proyectos que avanzan en Cipolletti y otras localidades.

El Gobierno de Río Negro , encabezado por Alberto Weretilneck , lleva adelante un ambicioso plan de infraestructura que contempla 633 obras distribuidas en 58 localidades . Los proyectos abarcan desde hospitales y escuelas hasta rutas, redes de agua potable y saneamiento, con una inversión que también tiene impacto en la generación de empleo.

Según los datos difundidos por la Provincia, 346 obras ya fueron terminadas, mientras que otras 159 se encuentran actualmente en ejecución. El resto está en distintas etapas administrativas: licitación, preparación para el inicio o elaboración de proyectos.

El programa representa una estimación de 14.880 puestos de trabajo directos e indirectos entre las intervenciones finalizadas y las que continúan en marcha.

Más de 14 mil puestos de trabajo vinculados a las obras

Uno de los principales argumentos del Gobierno provincial para sostener el plan es su impacto en el empleo y la actividad económica de las localidades.

Las 159 obras que están en ejecución generan alrededor de 3.200 puestos de trabajo. A ese número se suman otros 11.692 empleos que representaron los proyectos finalizados desde 2024.

En cuanto al financiamiento, 586 intervenciones se realizan con recursos provinciales y otras 17 cuentan con créditos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Además, 18 proyectos se llevan adelante con fondos provenientes de un acuerdo con empresas que explotan gas y petróleo en Río Negro. Esas iniciativas superan los $62.000 millones en proyectos con montos definidos.

Hospitales, escuelas y obras que incluyen a Cipolletti

Entre los proyectos destacados aparecen nuevas instalaciones sanitarias, establecimientos educativos y obras de infraestructura que alcanzan a distintas localidades de la provincia.

En materia de salud, el plan contempla 25 intervenciones, de las cuales 13 ya fueron finalizadas y siete continúan en ejecución.

La planificación incluye ampliaciones y refacciones en hospitales de Bariloche, Fernández Oro, Ramos Mexía, Chimpay, Maquinchao, Cinco Saltos, Cipolletti y El Bolsón, entre otras localidades.

También se construyen nuevos hospitales en Sierra Colorada, Barda del Medio, Darwin y Dina Huapi, además de un centro de salud en Mallín Ahogado.

En educación, uno de los puntos destacados para el Alto Valle es la construcción de un nuevo Centro de Educación Técnica (CET) en Cipolletti, financiado con fondos vinculados al proyecto VMOS. La misma iniciativa contempla otro edificio educativo en Luis Beltrán.

Rutas provinciales y nacionales: una inversión millonaria

La infraestructura vial concentra otras 25 obras, con una inversión superior a los $104.000 millones.

El programa comprende 19 rutas provinciales y seis intervenciones sobre las rutas nacionales 22 y 151. De ese conjunto, 11 trabajos ya fueron terminados y otros seis permanecen en ejecución.

En este escenario, Río Negro asumió la administración de las rutas nacionales 22 y 151 en territorio provincial y puso en marcha tareas de mantenimiento con equipos, personal y recursos propios.

Además, están previstas cuatro intervenciones de emergencia sobre esos corredores, con una inversión de $10.719 millones.

El financiamiento internacional y las obras de agua y saneamiento

Otro componente del programa está relacionado con el financiamiento de la CAF, que contempla 16 grandes proyectos de infraestructura por más de $193.000 millones.

Entre las iniciativas aparecen los sistemas cloacales de El Bolsón y Río Colorado, los planes de agua potable para Bariloche, Dina Huapi y General Roca, y la pavimentación de las rutas provinciales 6 y 8.

También se incluye la refuncionalización del Centro Municipal de Cultura de Viedma.

Qué obras se realizan junto a los municipios

El plan también contempla intervenciones coordinadas con los gobiernos locales. A través del programa Junto al Municipio – Construyendo Provincia se ejecutan 87 obras en 33 localidades: 80 ya fueron terminadas y siete continúan en marcha.

A esto se suman otras 150 intervenciones delegadas por la Provincia en 42 localidades. De ese total, 92 están finalizadas y 42 permanecen en ejecución.

Los trabajos incluyen pavimento, cordón cuneta, plazas, redes de servicios y edificios comunitarios. Según la información oficial, generan alrededor de 460 puestos de trabajo directos, principalmente con mano de obra local.

Cómo consultar el mapa de las 633 obras

El Gobierno provincial habilitó una herramienta para conocer en detalle dónde se desarrolla cada intervención y en qué etapa se encuentra.

El Mapa de Obras de Río Negro permite consultar los proyectos distribuidos en las 58 localidades y seguir el avance de las iniciativas incluidas en el programa.

Se puede acceder a través de este enlace: consultar el mapa de obras de Río Negro.