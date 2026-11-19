Marisa y Fernando quieren cambiar sufrimiento por placer. "Dejar de alquilar y tener nuestra casa sobre ruedas, ser libres", dice la pareja rionegrina a LM Cipolletti. ¡A rodar, a rodar mi vida!

Lo peor, entienden, ya pasó... Supieron sobreponerse al drama y a la adversidad y ahora se merecen disfrutar después de tanto padecer. Ejemplo de resiliencia, Marisa Pérez Serrano y Fernando Pugliese , una pareja de casi sesenta años oriunda de El Bolsón, sueña con dejar atrás la rutina, el encierro y los malos recuerdos.

Luego de perderlo todo en el voraz incendio de Mallín Ahogado , acompañar a la hija de ella en un tratamiento oncológico y superar un accidente cerebrovascular ( ACV ), lanzaron una cruzada en redes sociales para encontrar un motorhome o minibús que les permita cumplir su gran sueño de vivir y viajar por el país.

Con el lema de que "las circunstancias no nos definen, nos fortalecen" , la pareja apeló a la empatía de quienes tengan un vehículo de ese estilo sin uso para -de no aceptar permutas o en caso de que existan diferencias económicas- comprarlo en cuotas adaptadas a sus posibilidades.

La cadena de pálidas comenzó el 30 de enero de 2025, cuando el fuego arrasó con su vivienda. En aquel triste episodio, Fernando logró salir con vida tras siete horas de lucha contra las llamas, aunque sufrió quemaduras en sus pies. A la pérdida material se sumaron duros golpes emocionales y físicos. Poco después del siniestro, Marisa debió acompañar a su hija tras recibir un diagnóstico de cáncer.

El estrés acumulado terminó pasando factura en octubre del mismo año: la mujer, quien ya contaba con una discapacidad motora y utiliza andador a raíz de una poliartrosis desencadenada tras una reacción alérgica pos-Covid, sufrió un ACV.

Lejos de bajar los brazos, la pareja -que lleva 11 años junta- encontró en la fe y en el arte su motor de recuperación. "Estamos cansados de vivir encerrados y atados. La vida nos pide un cambio para seguir cantando, brillando y compartiendo luz", expresaron a LM Cipolletti.

La propuesta económica: vehículo en parte de pago y eventuales cuotas de $600.000

El objetivo inmediato de Marisa y Fernando es dar con algún propietario -como parejas mayores que ya hayan cumplido su ciclo de viajes- que disponga de un motorhome, minibús o "colectivito" equipado guardado en un garaje o sin uso, y prefiera generar un ingreso mensual antes que dejarlo deteriorarse.

Para concretar la operación, ofrecen a cambio una camioneta Traffic equipada (con paneles, baño, cama de dos plazas y otra cama chica), que adquirieron hace poco y con la que planean empezar a moverse en las inminentes aventuras que planifican con este cambio de vida.

La intención es entregar esa Traffic como parte de pago o venderla para capitalizarse, y cubrir la diferencia del valor de un vehículo más grande abonando "cuotas de hasta $600.000 por mes si no nos alcanza con la permuta".

Arte sobre ruedas y una hoja de ruta por la Patagonia

El proyecto de vida nómade no solo busca bienestar, sino también llevar su trabajo a cada destino. Ambos son artistas y trabajadores independientes: Fernando es albañil, pintor y toca la guitarra eléctrica con inclinación hacia el jazz.

Mientras que Marisa es cantante (interpreta folklore, tango, melódico y blues), artesana, pintora en acrílico, administrativa contable y terapeuta holística cuántica.

En cuanto al itinerario, la pareja planea comenzar recorriendo la Patagonia, desde El Bolsón hacia el sur, ya que ambos sufren las altas temperaturas. Sin embargo, tienen un objetivo familiar muy claro en el horizonte: viajar hacia Neuquén para que la madre de Marisa pueda reencontrarse con su único primo hermano con vida. Más adelante, sueñan con llegar a Mendoza y visitar parientes en Corrientes.

Quienes dispongan de un vehículo acorde a su búsqueda o deseen contactarse con ellos por su propuesta, pueden comunicarse directamente al 2945-584266.

¡Suerte Marisa y Fer! "A rodar y a rodar, mi vida", como canta Fito Páez.