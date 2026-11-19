El sistema se implementará en cuestión de días y sancionará a los que crucen en rojo. Otros anuncios importantes de municipio rionegrino.

El intendente de Villa Regina , ingeniero Luis Albrieu , presentó un paquete integral de medidas y obras para la ciudad, con eje en el ordenamiento del tránsito, la infraestructura urbana y la articulación con el gobierno provincial. Entre las novedades más destacadas, el jefe comunal confirmó que a partir del próximo 1° de diciembre comenzará a regir el sistema de fotomultas en los semáforos de la localidad .

Según precisó el mandatario, la implementación del control electrónico se llevará adelante de manera gradual. En esta primera etapa, el sistema labrará y cobrará únicamente las infracciones por cruce con luz roja , mientras que la invasión de la senda peatonal contará con un período de gracia inicial antes de que comiencen a aplicarse sanciones económicas a los conductores.

En materia de infraestructura urbana, Albrieu anunció un plan de pavimentación de 50 cuadras que demandará una inversión municipal de $3.500 millones . Los trabajos comenzarán con una primera etapa de 29 cuadras entre noviembre y enero, y se completarán con las 21 cuadras de asfalto restantes durante los meses de febrero y marzo.

A su vez, detalló el avance de la ciclovía, cuya traza logró destrabarse tras acordar una servidumbre de paso con la familia Benedetti, al tiempo que continúan las negociaciones con el Consorcio de Riego para habilitar los tramos siguientes. En paralelo, adelantó la próxima inauguración de la plaza del barrio Mochi y la parquización de 16.000 metros cuadrados sobre la calle Juan XXIII, en el sector comprendido entre Pampa y Antártida.

Cloacas en Villa Alberdi y obras provinciales

Respecto a Villa Alberdi, el jefe comunal destacó -en declaraciones a Lu16 que reprodujo Inforegina-, la autorización otorgada por el Concejo Deliberante para invertir a cuenta de fondos provinciales en la finalización de la red de cloacas. La obra cuenta con un presupuesto de $1.200 millones y se espera licitarla el 8 de diciembre, con el objetivo de concluirla antes de la llegada del invierno.

Asimismo, confirmó una serie de proyectos de alcance provincial en marcha para la ciudad: la adjudicación a la empresa Sigma del nuevo polideportivo provincial por $4.600 millones, una inversión de $900 millones destinada al quinto piso del hospital local, y el ingreso a la Legislatura provincial, el próximo 26 de noviembre, del proyecto de expropiación del ex City Hotel.

Despliegue en los barrios y pantallas LED

Frente a distintos cuestionamientos surgidos en redes sociales sobre el destino de los recursos, Albrieu defendió el despliegue de obra pública en distintos puntos de la ciudad. En ese sentido, enumeró trabajos de cloacas, gas, ripio y plazas en los barrios Don Rodolfo, ARA San Juan, Mochi, Favro, Magisterio, Villa Morena y Gardín.

Finalmente, aclaró que las nuevas pantallas LED instaladas en la vía pública no representan un gasto corriente para las arcas locales, ya que se autofinancian mediante publicidad privada y generan un ingreso neto de $200.000 mensuales por unidad para el municipio.