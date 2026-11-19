El trabajador audiovisual continúa en delicado estado, se renuevan las cadenas de oración y su familia se aferra a la esperanza. Desde la organización comunicaron una determinación. ¡Fuerzas, Seba!

El exitoso y galardonado trabajador de prensa audiovisual, Sebastián Labaronne, sigue internado desde el sábado.

El torneo de fútbol “Todas las Miradas” fue suspendido de manera preventiva hasta nuevo aviso luego de que un reconocido trabajador de prensa y realizador audiovisual sufriera un grave accidente en una desgraciada jugada el pasado sábado en Viedma. Mientras Sebastián Labaronne permanece internado en estado delicado , el sector periodístico y cultural de la comarca y todo Río Negro se une en solidaridad con su entorno.

La medida fue anunciada oficialmente por el Sindicato Único de Prensa de Río Negro (SUPREN) , entidad organizadora del campeonato. A través de un comunicado, el gremio explicó que la prioridad absoluta en este momento es acompañar al realizador y ponerse a entera disposición de sus seres queridos.

Desde la conducción sindical agradecieron además la rápida comprensión y el gesto solidario de todos los equipos participantes, las familias y las instituciones que colaboran habitualmente con el desarrollo del torneo.

Qué se sabe de su estado de salud

Los partes médicos que la familia comparte periódicamente con su entorno cercano han ido transmitiendo pequeñas mejorías en la evolución de Sebastián.

Aunque continúa internado en terapia intensiva y su cuadro sigue siendo delicado, la situación se mantiene estable. Cada nueva actualización renueva la esperanza de sus familiares, amigos y compañeros, que siguen acompañándolo minuto a minuto y haciendo fuerza por su recuperación.

Un referente de la cultura y el cine patagónico

La noticia generó profundo impacto en Viedma y Carmen de Patagones debido a la amplia trayectoria de Labaronne en el ámbito de la comunicación y la producción regional, donde se desempeña como director, camarógrafo, fotógrafo, realizador y montajista.

Su trabajo ganó especial notoriedad en septiembre pasado tras ser galardonado en la 14ª edición del Festival Audiovisual Bariloche (FAB). Allí, el documental “Acá no pasa nada” -dirigido por él y producido por Pablo Degliantoni bajo el Laboratorio de Contenidos Digitales de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)- obtuvo cuatro distinciones, incluyendo el premio a Mejor Largometraje de la Competencia Patagónica Binacional Argentina-Chile, por su reconstrucción histórica de la comarca durante la última dictadura cívico-militar.

Además de su labor académica en la UNRN, Labaronne mantiene una activa participación en espacios clave del sector, tales como:

La Cooperativa Minga .

El Festival Internacional de Cine Social del Río Negro .

La Red Argentina de Documentalistas (RAD).

Cadenas de apoyo en toda la comarca

Desde que trascendió el hecho, las redes sociales y los ámbitos laborales de la región se colmaron de mensajes de afecto, cadenas de oración y deseos de pronta recuperación enviados por colegas, amistades y referentes culturales.

A la espera de una evolución favorable en su cuadro clínico, el SUPRN ratificó que el calendario deportivo de “Todas las Miradas” seguirá pausado sin fecha confirmada de reanudación.