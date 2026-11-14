Bariloche confirmó que traerá "un artista invitado" para las fiestas de fin de año en el Centro Cívico: quién será

El propio intendente adelantó que una figura de la música animará la celebración. Crecen las especulaciones sobre el nombre del cantante.

El intendente de Bariloche , Walter Cortés , confirmó que el Municipio ya trabaja en la organización de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo , y adelantó que este 2026 la propuesta incluirá la presentación de un artista invitado en el corazón de la ciudad.

El anuncio tuvo lugar durante el acto de jura de las nuevas autoridades constitucionales. En ese contexto, el jefe comunal ratificó la continuidad del formato de festejos abiertos al público en la plaza del Centro Cívico , pensado tanto para los residentes locales como para los turistas que eligen la cordillera para despedir el año.

Consultado sobre la planificación de diciembre, Cortés confirmó la intención del Ejecutivo municipal de redoblar la apuesta respecto a ediciones anteriores mediante la incorporación de música en vivo de gran convocatoria.

"Sí, este año vamos a traer a un artista para la gente. Seguramente sea para Navidad; para una de las dos fiestas va a haber un show central", aseguró el mandatario local en declaraciones que reprodujo El Cordillerano. Aunque todavía no trascendió el nombre de la figura convocada ni la fecha definitiva de su presentación, desde la comuna indicaron que los detalles se darán a conocer próximamente.

El cronograma navideño y el antecedente de 2025

Las actividades festivas en Bariloche comenzarán formalmente el próximo 8 de diciembre con el tradicional encendido del árbol navideño en el Centro Cívico. Esa jornada incluirá espectáculos pensados especialmente para las infancias, con la participación de personajes clásicos como el Grinch y Pelotita, además de la habitual ornamentación en distintos puntos del radio céntrico.

La propuesta de celebrar el brindis de medianoche en la plaza pública consolidó un nuevo perfil durante 2025, cuando el Municipio montó un escenario con cuenta regresiva, puestos gastronómicos y música con DJ en vivo para bailar después de las 00:00 horas. Con el anuncio de un artista central para este cierre de año, la gestión municipal busca afianzar el Centro Cívico como el principal punto de encuentro comunitario y turístico de las fiestas.