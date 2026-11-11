La familia de Federico Domínguez viaja a Bali y pide no frenar la colecta para operarlo: "Necesitamos la ayuda de todos"

Habían ido hasta Indonesia para una competencia de trail running y terminaron los dos internados. El joven permanece sedado y es urgente intervenirlo.

La familia de Federico Domínguez viaja a Bali y pide no frenar la colecta para operarlo

La familia de Federico Domínguez está viajando a Bali, Indonesia, para acompañar al joven barilochense, internado en terapia intensiva tras un grave accidente en moto . Mientras tanto, pidió que se siga difundiendo la colecta solidaria , ya que todavía no se reunió el dinero necesario para operarlo.

Federico está en coma y tiene múltiples fracturas graves: en la clavícula, el tobillo, la rodilla y la muñeca, además de una pierna quebrada en tres o cuatro partes.

El sanatorio privado donde está internado advirtió que no hará las cirugías hasta recibir el depósito previo del dinero. La intención es intervenirlo de urgencia mientras permanece sedado.

El seguro médico se negó a cubrir la atención porque Federico manejaba con una licencia de conducir argentina y no con el carnet internacional exigido.

Cómo es el estado de salud de los argentinos accidentados en Bali

La situación de Federico es especialmente delicada. El joven sufrió múltiples fracturas y lesiones que comprometieron su sistema respiratorio, por lo que debieron realizarle una traqueotomía. Actualmente permanece en coma y necesita atención intensiva.

Paz Lupo también sufrió heridas de gravedad. La joven se fracturó ambas piernas y fue sometida a una intervención quirúrgica el jueves 5 de novimbre.

Cuánto cuestan las operaciones y qué cubre el seguro

A la preocupación por el estado de salud se suma el elevado costo de las intervenciones. El seguro de viaje contratado por la pareja cubre solo una parte de los gastos, por lo que los familiares deben conseguir el dinero restante para afrontar las internaciones y los procedimientos.

Según explicó Guadalupe Urriza, hermana de Paz, la operación de la joven costó 25.000 dólares, pero la cobertura contempla únicamente 10.000 dólares.

En el caso de Federico, la intervención que necesita tiene un valor de 30.000 dólares. De acuerdo con lo informado por sus allegados, el hospital comunicó que no avanzará con ese procedimiento hasta que la familia consiga reunir el monto requerido.

A esos valores se suman otros gastos vinculados con medicamentos, insumos y la continuidad de los tratamientos.

Las familias mantienen una campaña solidaria desde Bariloche

Ante la urgencia económica, los familiares de Domínguez y Lupo pusieron en marcha campañas solidarias para reunir los fondos necesarios. La situación se volvió todavía más apremiante después de que recibieran una intimación para completar los pagos correspondientes a la atención médica.

Los allegados apelaron a la colaboración de terceros para poder sostener las internaciones y garantizar que ambos jóvenes reciban los procedimientos que necesitan.

Mientras tanto, sus seres queridos aguardan novedades sobre la evolución clínica de la pareja y buscan conseguir el dinero en el menor tiempo posible.

Quienes quieran colaborar pueden hacer su aporte al alias mirta.alma.mia. La titular de la cuenta es Mirta Graciela Domínguez.