Lo atropelló cuando iba a trabajar, lo dejó inconsciente en la calle y escapó: qué resolvió la Justicia

El ciclista sufrió graves lesiones y permaneció internado en terapia intensiva. Las pericias fueron determinantes para esclarecer el siniestro.

La Justicia rionegrina falló en contra de un automovilista por atropellar y abandonar a un ciclista.

Un ciclista que se dirigía a su trabajo durante la madrugada fue atropellado por un automóvil en General Roca . El conductor escapó sin auxiliarlo y lo dejó inconsciente sobre el asfalto. La víctima sufrió graves lesiones, permaneció internada en terapia intensiva y debió ser operada. Tras una demanda judicial , la Justicia de Río Negro responsabilizó al automovilista y ordenó indemnizar al trabajador.

El accidente ocurrió sobre la avenida Viterbori, entre las calles Lago Lolog y Cerro Aconquija. El hombre circulaba en bicicleta por el margen derecho de la calzada y llevaba colocado un chaleco reflectante para mejorar su visibilidad.

En ese momento, un Volkswagen Gol Trend que avanzaba en la misma dirección lo embistió violentamente desde atrás . La fuerza del impacto provocó que el ciclista saliera proyectado contra el parabrisas del vehículo y terminara sobre el pavimento.

Lejos de detenerse para asistir a la víctima, el conductor abandonó el lugar del accidente. El trabajador quedó inconsciente y con graves heridas, mientras que su bicicleta desapareció y nunca pudo ser recuperada.

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Lo dejó inconsciente y terminó internado en terapia intensiva

Tras el siniestro vial en General Roca, el ciclista fue trasladado inicialmente al hospital Francisco López Lima, donde recibió las primeras atenciones médicas. Posteriormente, fue derivado a un policlínico de Cipolletti debido a la gravedad de sus lesiones.

En el establecimiento médico permaneció internado en terapia intensiva y debió someterse a una intervención quirúrgica. Las consecuencias del atropello también incluyeron secuelas físicas y emocionales que posteriormente fueron evaluadas durante el proceso judicial.

Frente a esta situación, el trabajador presentó una demanda civil por daños y perjuicios contra el automovilista y su compañía aseguradora. Solicitó una compensación económica por las lesiones, las consecuencias psicológicas y la pérdida de su bicicleta.

Durante el juicio surgieron versiones completamente diferentes sobre las circunstancias del choque. Mientras la víctima aseguró que fue embestida desde atrás, el conductor intentó atribuirle la responsabilidad por una supuesta maniobra repentina sobre la avenida.

La causa investiga el faltante de 119 armas, aunque en ese total hay alrededor de ocho que aún se encuentran en análisis.

La versión del conductor y las pruebas que lo contradijeron

El automovilista sostuvo que el ciclista había cruzado inesperadamente la calzada, que vestía ropa oscura y que existían condiciones de escasa iluminación. Además, justificó su retirada del lugar por una supuesta alteración emocional.

La aseguradora respaldó esa explicación y también responsabilizó al trabajador por el accidente. Sin embargo, las pericias accidentológicas y el informe del Gabinete de Criminalística aportaron elementos que contradijeron la versión presentada por la defensa.

Los especialistas determinaron que el Volkswagen Gol Trend impactó desde atrás a la bicicleta, que circulaba aproximadamente a 45 centímetros del cordón. También establecieron que el sector presentaba condiciones que permitían observar el tránsito.

La avenida era recta, contaba con iluminación artificial y no tenía obstáculos que dificultaran la visión. Por esas características, los peritos descartaron que el accidente hubiera ocurrido por un cruce repentino del ciclista.

Otro punto discutido fue la desaparición de la bicicleta. La víctima sostuvo que el automovilista la había guardado en el baúl antes de escapar, pero la Justicia no encontró pruebas suficientes para confirmar esa acusación.

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La Justicia responsabilizó al automovilista por el atropello

La jueza del fuero Civil de General Roca analizó las pruebas y aplicó las disposiciones del Código Civil y Comercial vinculadas con la responsabilidad por el riesgo generado por la circulación de vehículos.

También consideró las obligaciones establecidas por la Ley Nacional de Tránsito, especialmente aquellas relacionadas con la prevención de accidentes, el deber de detenerse después de un choque y la asistencia a las personas heridas.

La magistrada concluyó que el automovilista incumplió esas obligaciones y que su defensa no logró demostrar una conducta de la víctima que permitiera excluir su responsabilidad. Por eso, le atribuyó la totalidad de la responsabilidad por el siniestro.

Qué indemnización deberá pagar el conductor

La sentencia reconoció una indemnización por incapacidad psicofísica permanente, daño moral, tratamiento psicológico futuro y pérdida de la bicicleta. Para evaluar los perjuicios, la jueza consideró tanto las lesiones como las consecuencias posteriores del atropello.

Entre los aspectos analizados se incluyeron las cicatrices, las secuelas emocionales y el abandono sufrido después del impacto. Además, se reconoció la necesidad de realizar tratamiento psicológico semanal durante un año.

Sin embargo, el tribunal rechazó el reclamo por gastos médicos y traslados, debido a que esas prestaciones ya habían sido cubiertas por la aseguradora de riesgos del trabajo correspondiente al trabajador.

La resolución también dispuso verificar si el ciclista recibe una compensación laboral por incapacidad permanente, con el objetivo de evitar que se produzca una doble reparación económica por un mismo perjuicio.

Finalmente, la Justicia condenó al conductor y a la compañía aseguradora, esta última dentro de los límites de la póliza contratada. La sentencia estableció un plazo de diez días para cumplir con el pago, bajo apercibimiento de ejecución.