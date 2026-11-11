Cuatro hermanos acordaron compartir los gastos y el cuidado de su madre adulta mayor: cómo lo resolvieron

La mediación se realizó a través del CIMARC del Poder Judicial de Río Negro. El acuerdo combina aportes económicos y tiempos de cuidado por parte de cada uno.

Una mediación realizada en Choele Choel permitió que cuatro hermanos llegarán a un acuerdo para organizar el cuidado de su madre, una adulta mayor con demencia senil, y distribuir tanto los gastos económicos como las tareas de asistencia.

El conflicto se habría originado por la sobrecarga que enfrentaba una de las hijas, quien tenía a su cargo gran parte de la atención cotidiana, la contratación de una cuidadora y los gastos vinculados con la asistencia de su madre. Ante la falta de colaboración suficiente, decidió recurrir a una instancia de mediación para solicitar la participación de sus tres hermanos.

La intervención estuvo a caro de la delegación del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de resolución de Conflictos de Choele Choel. La audiencia se desarrolló bajo una modalidad mixta, con algunos de los hermanos presentes y otros conectados de manera virtual, debido a que residen en distintas localidades de Río Negro y Neuquén .

Como resultado del encuentro, acordaron compartir el costo de la cuidadora que asiste a la mujer de lunes a viernes. Cada uno deberá transferir directamente el importe correspondiente a ocho horas de cuidado, de acuerdo con la distribución establecida.

También se contempló la situación de una de las hermanas que no podía afrontar parte de los gastos. En su caso, asumió el compromiso de reemplazar el aporte económico por tiempo de cuidado presencial. Debido a que vive en otra localidad, deberá informar con al menos 48 horas de anticipación el fin de semana que viajará para acompañar a su madre, de manera que la familia pueda reorganizar la asistencia de la cuidadora.

Además, la hija que había solicitado la mediación se comprometió a presentar una rendición mensual de los gastos destinados a la atención de la adulta mayor, para mantener informados a los demás integrantes de la familia.

La intervención permitió establecer una organización que contempla las distintas posibilidades de colaboración de cada hermano, combinando aportes económicos y tiempo de cuidado, con el objetivo de garantizar la continuidad de la asistencia y evitar que las responsabilidades recaigan sobre una sola persona.

Mediaciones en localidades del Valle Medio

El caso forma parte del trabajo territorial que desarrolla la delegación del CIMARC de Choele Choel para acercar los mecanismos de resolución de conflictos a distintas comunidades de la región.

A partir de un proyecto impulsado por el mediador oficial del Poder Judicial de Río Negro, se realizan visitas a localidades como Chimpay y Lamarque. La iniciativa busca facilitar el acceso al servicio, ofrecer un espacio cercano para abordar situaciones conflictivas y promover acuerdos construidos mediante el diálogo entre las partes.