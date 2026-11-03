Cinco Saltos se prepara para celebrar su aniversario con Los Palmeras, Sele Vera y sorteos millonarios: cuándo será
El Muncipio organizó tres jornadas con figuras nacionales, espacios gastronómicos y sorteos en marco de sus 112 años. Conocé la grilla de artistas.
La ciudad de Cinco Saltos se encuentra en medio de los preparativos para su 112° aniversario. Para esta ocasión se organizaron los festejos durante tres jornadas para las familias locales. La Municipalidad confirmó este martes la programación y los protagonistas que el próximo 13, 14 y 15 de noviembre se presentarán en el Predio Polideportivo Municipal N° 1. La entrada será libre y gratuita durante las tres noches.
La propuesta contará con shows en vivo, stands, foodtrucks, paseo gastronómico, artesanos y sorteos. Desde la organización expresaron que el objetivo es "tener un espacio para compartir, disfrutar y celebrar juntos un nuevo año de nuestra querida ciudad".
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A través de este gran evento pensado para toda la comunidad cincosaltense, la ciudad tendrá tres jornadas especiales para celebrar su historia, su identidad y el orgullo de pertenecer a esta comunidad.
Grilla de espectáculos día por día
El viernes 13 de noviembre se presentará: "Sele Vera y los Pampas", "Corazón Latino". También subirán al escenario "La Acustika Folk"" y Trío Bar, con su tributo a La Renga.
El sábado 14 se podrá disfrutar de loa música de "Illuminnattis","Session Cumbia", "Siluets" y "Tony Bertedor"
El cierre será el domingo 15 con la presentación de "Los Palmeras", "Disfruto", "Rebecca Currumil" y "Nosotros y el Jefe".
Además, la grilla cuenta con una amplia variedad de artistas, talleres y academias locales, entre los que se destacan: Reveca Currumil, Corazón Latino, Tony Bertedor, Trío Bar, Sission Cumbia, La Acustika Folk, Nosotros y el Jefe, Aonikek, Estrellas de la Danza, Fogón Sureño, Huellas del Sur, T.M. Hip Hop, Agrupación Ruca Picasa, Racks Sharqui, Sandra y Osvaldo, Mi Edén, Academia Alma Oriental, Estampas de Tradición, T.M. Danzas Árabes, Agrupación Mi Tradición, La Querencia, Estudio Dance Milagros Oses, T.M. Ensamble, Taller de Canto, T.M. Folklore, T.M. Tango y Ballet Folklórico Cinco Saltos.
Gran bono contribución
El municipio anunció la venta de un bono contribución. El valor es de $50.000 y tendrán tres premios. Los cupones podrán ser adquiridos hasta el domingo15 de noviembre a las 21:00 horas en los puntos de ventas habilitados e informados por la Municipalidad en su página web y redes sociales.
Cuáles son los puntos de venta habilitados:
- Oficina de Recaudaciones: 25 de Mayo y Gral. Roca
- Subsec. de Cultura: Primera Junta 80
- Oficina de Empleo: Av. Roca 900}
- Secretaria de Desarrollo Social: Av. Roca 95
El 3° premio será de $2.000.000, el 2º Premio: $5.000.00 y el 1° premio será un terreno ubicado dentro del ejido municipal de la ciudad de Cinco Saltos, con una superficie aproximada de 10×30 metros (300 m²).
El sorteo se realizará mediante la apertura de urna, con la presencia del Escribano Público designado por la Municipalidad de Cinco Saltos, quien fiscalizará el acto de apertura y labrará un acta de las actuaciones con los datos personales de los ganadores del sorteo. Este acto se llevará a cabo en forma pública durante la celebración de la fiesta del aniversario, como así también podrá ser transmitido por las redes sociales oficiales de la Municipalidad.
Sobre el acto protocolar y el desfile aniversario
El acto protocolar con motivo de conmemorarse el 112° Aniversario de la ciudad de Cinco Saltos se programó para el martes 10 de noviembre a las 10 horas en la plaza Primeros Pobladores. En tanto, el tradicional desfile tendrá lugar el domingo 15 de noviembre. Las instituciones y agrupaciones se convocarán a las 14 horas y comenzará a las 16 horas.
Cómo participar
Aquellas instituciones o agrupaciones que deseen desfilar deberán presentar una breve reseña acercándose a la Subsecretaría de Cultura de Primera Junta 80 de lunes a viernes de 11 a 13:30 horas. El cierre de la convocatoria es el viernes 6 de noviembre.
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