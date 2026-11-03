El fenómeno afectó chacras de Luis Beltrán. Un productor aseguró que prácticamente toda la fruta de uno de sus cuadros recibió impactos.

Golpe a la fruticultura: así quedaron las manzanas tras la fuerte tormenta de granizo en Valle Medio.

La tormenta de lluvia y granizo que azotó este martes distintos sectores de Luis Beltrán dejó consecuencias en la producción frutícola del Valle Medio. El fenómeno golpeó las plantaciones de manzanas y encendió la preocupación entre los productores, que ahora deberán evaluar la magnitud de las pérdidas.

Uno de los afectados fue Juan Oller , quien realizó una primera recorrida por su chacra y encontró daños en prácticamente todas las manzanas de uno de sus cuadros. Aunque todavía no pudo determinar qué superficie resultó alcanzada, describió un escenario preocupante.

" La fruta está bastante golpeada . No está rota, pero sí muy golpeada", relató en declaraciones a Agrovalle. Y graficó el impacto del fenómeno con una frase contundente: "Cada manzana debe tener siete u ocho golpecitos".

Una tormenta de 20 minutos que golpeó la fruta

Según contó el productor, el episodio se extendió durante aproximadamente 15 a 20 minutos. Si bien el granizo era de tamaño pequeño, cayó con intensidad y estuvo acompañado por abundante agua.

La primera evaluación permitió advertir daños generalizados en el sector recorrido. Sin embargo, Oller aclaró que todavía es prematuro establecer el alcance definitivo porque no había podido inspeccionar toda la chacra.

Además, comenzó a comunicarse con otros productores de la zona para conocer si sus establecimientos también fueron afectados por la tormenta.

El seguro contra granizo y las dificultades para invertir en protección

Oller cuenta desde hace una década con la cobertura del Ente de Granizo, una herramienta que le permitirá amortiguar parte de las pérdidas ocasionadas por el fenómeno.

Sin embargo, advirtió sobre las dificultades que enfrentan los pequeños y medianos productores para realizar inversiones destinadas a proteger las plantaciones, especialmente mediante la instalación de mallas antigranizo.

Según explicó, su establecimiento no cuenta con ese sistema de protección porque afrontar una inversión de esa magnitud resulta complejo en el actual contexto económico.

Incluso señaló que muchos productores necesitan recurrir al financiamiento para afrontar tareas habituales de la actividad, como la poda, los tratamientos sanitarios y el mantenimiento de las chacras.

"Hace cinco años que nos viene pegando": la preocupación de los productores

El impacto de la tormenta se suma a una seguidilla de episodios de granizo que vienen golpeando al sector frutícola.

"Hace cinco años que nos viene pegando, nos deja respirar uno y nos pega de vuelta", expresó Oller al describir la situación que atraviesan los productores.

El nuevo episodio llega, además, después de importantes inversiones para preparar la próxima temporada, entre ellas tareas de raleo, fertilización y tratamientos sanitarios.

Todavía no se conoce la magnitud de las pérdidas

En las próximas horas se realizarán nuevas recorridas para determinar con mayor precisión qué superficie fue afectada y cuál es el alcance de los daños.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es el efecto de las marcas del granizo sobre la calidad comercial de la fruta. Aunque las manzanas no estén partidas, los golpes pueden afectar su aspecto y condicionar su posterior comercialización.

Por ahora, los productores esperan completar las evaluaciones para conocer cuánto daño dejó la tormenta en las chacras de Luis Beltrán y otros sectores del Valle Medio.